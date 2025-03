Assassin's Creed Red może posiadać soulslike'owe elementy rozgrywki. Poznaliśmy kolejne informacje na temat produkcji

Assassin’s Creed Mirage zebrało przyzwoite recenzje od krytyków i graczy, ale zdarzały się też mniej pochlebne opinie. Wygląda na to, że Ubisoft przygotowuje się do wprowadzenia znaczących zmian w mechanizmach rozgrywki przy okazji kolejnej części cyklu. Assassin’s Creed Red zostało zapowiedziane już jakiś czas temu, ale do tej pory deweloperzy ujawnili niewiele informacji na temat tej odsłony. Ku zaskoczeniu wielu, do gry mogą trafić soulslike’owe mechaniki.

Według najnowszych informacji, Assassin's Creed Red będzie czerpał inspirację z takich gier, jak Elden Ring czy Sekiro: Shadows Die Twice. Nie będzie to jednak pełnoprawna produkcja z gatunku soulslike.

Informacja pochodzi od francuskiego twórcy YouTube o pseudonimie j0nathan. W przeszłości zdarzało mu się już publikować potwierdzone później przecieki na temat serii Assassin’s Creed. Według niego, kolejna odsłona cyklu będzie czerpać z dziedzictwa takich gier, jak Elden Ring czy Sekiro: Shadows Die Twice. Mapa gry ma być większa niż w AC: Valhalla, a obecne na niej znaczniki zostaną mocno ograniczone. Nie ma zatem mowy o prowadzeniu gracza za rączkę. Można tutaj doszukiwać się pewnej inspiracji dziełem From Software, ale to inny element produkcji będzie podobno prawdziwie soulslike’owy. Chodzi tutaj o pasek postawy obecny w Sekiro, który gracze muszą przełamywać, żeby zdestabilizować przeciwnika. Wrogowie mają cechować się znacznie lepszymi umiejętnościami walki w obronie, co sugeruje, że AC Red będzie trudniejsze od poprzednich odsłon. Można jednak przypuszczać, że nie zabraknie możliwości wyboru stopnia trudności.

Według podanych informacji, bohaterowie kierowani przez gracza (Naoi i Yasuke) będą mogli używać rozmaitych umiejętności, żeby ukrywać się przed przeciwnikami i nawiązywać z nimi walkę. Wśród dostępnego uzbrojenia i przedmiotów wymienia się kunai, shurikeny, bomby dymne oraz dzwonki, które posłużą zapewne do zwabiania oponentów. Obie postacie zostaną także wyposażone w hak, który umożliwi sprawne poruszanie się po świecie gry. Ten element również przywodzi na myśl Sekiro. W grze ma znaleźć się ponadto możliwość rekrutacji szpiegów z pokonanych wrogów. Jeśli wszystkie te mechanizmy rzeczywiście znajdą się w ostatecznej wersji gry, to rozgrywka zostanie odświeżona. Wiele wskazuje na to, że niebywały sukces Elden Ring i wzrost zainteresowania graczy innymi soulslike’owymi produkcjami, przełoży się na implementację rozwiązań charakterystycznych dla tego gatunku w innych tytułach. Chętnie ujrzałbym grę osadzoną w świecie Assassin’s Creed, która bazuje na tego typu mechanikach.

