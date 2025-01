Assassin's Creed: Codename Red ma wprowadzić zaawansowany system destrukcji otoczenia

Już za niespełna miesiąc na półki sklepowe trafi gra Assassin's Creed Mirage, która pod wieloma względami będzie powrotem do korzeni serii. Zamiast ogromnej gry RPG na wzór ostatnich trzech części, dostaniemy znacznie mniejszą produkcję, nastawioną na liniową fabułę i skrytobójstwo. Tymczasem na kolejnego Assassin's Creed nie powinniśmy czekać tak długo jak na Mirage. Nieoficjalnie mówi się, że premiera nastąpi już jesienią 2024 roku. Seria ponownie może zaoferować rozwiązania, dotychczas nie spotykane tutaj.

Według nieoficjalnych informacji, nadchodząca gra z serii Assassin's Creed wprowadzi, po raz pierwszy w serii, zaawansowany system destrukcji.

Assassin's Creed: Codename Red (Assassin's Creed Red) to pierwsza gra z serii, tworzona już wyłącznie z myślą o PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series. Dzięki temu Ubisoft Quebec (to oni sprawują pieczę nad nową częścią) może wprowadzić rozwiązania, które dotychczas w serii Assassin's Creed nie były oferowane. Najważniejszą, według Toma Hendersona, ma być zaawansowana destrukcja otoczenia. Tym samym nowy Assassin's Creed: Codename Red miałby charakteryzować się bardziej naturalną fizyką obiektów.

Tom Henderson wskazuje również, że nowy Assassin's Creed doczeka się dwójki protagonistów: męskiego, czarnoskórego samuraja oraz żeńskiej Ninja (Shinobi), natomiast sama akcja ma toczyć się w okresie Feudalnej Japonii. Gra ponownie będzie należeć do gatunku RPG, choć Ubisoft ma ponownie mocno postawić na skrytobójczy styl walki - pod tym względem Assassin's Creed: Codename Red ma nieco przypominać pierwsze gry z serii Splinter Cell. Główne założenia opierają się na wykorzystywaniu cieni do ukrywania się oraz gaszeniu pochodni. Na oficjalne materiały z gry zapewne poczekamy do przyszłego roku, gdy już opadnie kurz po premierze Assassin's Creed Mirage.

Źródło: Insider Gaming