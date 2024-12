Assassin's Creed Mirage - nowy zwiastun gry przybliża graczom IX-wieczny Bagdad

Już 5 października do sprzedaży trafi nowa część sagi Assassin's Creed. Tym razem Ubisoft przygotował produkcję o nazwie Assassin's Creed Mirage, której akcja toczy się w IX-wiecznym Bagdadzie i zaprezentuje nam szerzej losy Basima - z początku zwykłego złodzieja, który trafi do bractwa skrytobójców i finalnie przekształci się w Wielkiego Mistrza Asasynów. Przygotowując się do premiery, producent coraz śmielej zaczyna promować swoją grę. Tym razem opublikowano zwiastun, skupiający się na samym Bagdadzie.

Ubisoft opublikował nowy zwiastun gry Assassin's Creed Mirage, skupiający się na niejako drugim bohaterze produkcji - IX-wiecznym Bagdadzie.

Nowy materiał wideo opublikowany przez Ubisoft nie tylko ukazuje nam kolejne fragmenty z gry Assassin's Creed Mirage, ale również prezentuje w jaki sposób twórcy podeszli do tematu wykreowania jednego z największych i najbardziej bogatych kulturowo miast IX wieku. Jako że praktycznie nic nie dotrwało do naszych czasów, projektanci stworzyli Bagdad niemal od zera, posiłkując się m.in. historycznymi dokumentacjami, książką opisującą miasto w czasach Abbasydów, napisaną piórem Guya Le Strange'a, przetrwanymi do dzisiaj opisami średniowiecznych podróżników czy archeologicznymi znaleziskami z sąsiednich miast. Projektanci z Ubisoftu mieli również do pomocy ekspertów, którzy badają tamtejszą kulturę, m.in. Dr Glaire Anderson, specjalistkę od sztuki oraz historii islamu w okresie kalifatu. Wszystko to pozwoliło na tak wierne odtworzenie IX-wiecznego Bagdadu, na ile było to możliwe.

Bagdad w Assassin's Creed Mirage będzie podzielony na cztery główne sektory (każda z dzielnic będzie "pod opieką" osoby, którą następnie w skórze Basima będziemy musieli zlikwidować, jako że osoby zarządzające są związane z Zakonem Starożytnych): Abbasiyah, Karkh, Harbiyah oraz Okrągłe Miasto. Każdy z regionów ma się wyraźnie różnić od pozostałych. Przykładowo Abbasiyah jest swoistym ośrodkiem kultury i to w tej części znajdziemy Dom Mądrości, czyli arabską akademię, historycznie założoną w 830 roku przez kalifa abbasydzkiego Al-Mamuna. Karkh to centrum handlowe pomiędzy Bagdadem a Chinami, Konstantynopolem oraz Hiszpanią. W dzielnicy Harbiyah napotkamy przede wszystkim handlarzy niewolników, zbirów czy zwykłych robotników. Z kolei Okrągłe Miasto jest miejscem, w którym stacjonuje lokalna władza.

Do sieci przy okazji przedostała się również mapa (choć w niezbyt wysokiej jakości), która prezentuje tereny z Assassin's Creed Mirage. Oprócz wspomnianych czterech dzielnic Bagdadu, będziemy mogli zwiedzić także następujące miejsca: ruiny starożytnego miasta Dur-Kurigalzu, Al-Anbar, Jariariyah oraz Alamut, która w późniejszym okresie stanie się centralnym ośrodkiem bractwa Asasynów. Assassin's Creed Mirage zadebiutuje na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series oraz w usłudze Amazon Luna.



Mapa Assassin's Creed Mirage, która przedostała się do sieci. W porównaniu do poprzednich gier, tym razem możemy liczyć na znacznie mniejsze tereny do eksploracji

Źródło: Ubisoft, X (Twitter) @AccessTheAnimus