Assassin's Creed Mirage zaprezentowany na targach Gamescom - nowy zwiastun pokazuje nam arabskie głosy

W ostatnim czasie Ubisoft coraz intensywniej promuje następną grę z serii Assassin's Creed o podtytule Mirage. Raptem kilka dni temu prezentowaliśmy zwiastun, w którym developerzy prezentowali IX-wieczny Bagdad oraz ujawnili szereg ciekawostek dotyczących samego procesu tworzenia miasta. Tymczasem rozpoczynają się targi Gamescom w niemieckiej Kolonii i dla wydawcy to doskonała możliwość dalszego promowania gry. Assassin's Creed Mirage otrzymał dzięki temu kolejny zwiastun, również mocno skupiający się na Bagdadzie.

Nowy zwiastun, okraszony tytułem "The Round City od Baghdad" prezentuje nam przede wszystkim różne miejsca jakie napotkamy w mieście oraz niebezpieczeństwa czyhające na każdym kroku. Całość okraszona została rozmową pomiędzy Roshan (Mistrzyni Asasynów, która zostanie mentorką głównego bohatera) oraz Basimem. Interesujące jest to, że trailer daje nam pierwszy wgląd w arabską ścieżkę audio. W przeciwieństwie do wcześniejszych gier, tym razem Ubisoft stawia arabski język jako główny, obok angielskiego. Dla obu ścieżek przygotowano osobną synchronizację dźwięku z ruchem ust. Dzięki temu odpalając Assassin's Creed Mirage w arabskim języku, będziemy mogli poczuć większą immersję z przedstawionym światem.

Assassin's Creed Mirage zadebiutuje już 5 października tego roku na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One oraz Xbox Series, a także w usłudze Amazon Luna. Gra pierwotnie miała ukazać się 12 października, jednak wydawca zdecydował się na przyśpieszenie premiery o 7 dni. Przy okazji Ubisoft potwierdził zakończenie głównych prac nad Mirage, toteż nie powinniśmy spodziewać się ewentualnych opóźnień. Assassin's Creed Mirage jest również ostatnim tytułem międzygeneracyjnym; przyszła odsłona Assassin's Creed: Codename Red zostanie wydana na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series.

