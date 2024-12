Assassin's Creed Mirage na PC wykorzysta dwa systemy antypirackie: Denuvo oraz VMProtect

W tym roku po dłuższej przerwie otrzymamy nową grę z serii Assassin's Creed. Mowa oczywiście o Assassin's Creed Mirage, gdzie wcielimy się w Asasyna Basima, a akcja gry rozgrywać się będzie w IX-wiecznym Bagdadzie. Ostatnio Ubisoft potwierdził zakończenie prac nad produkcją, jednocześnie przyspieszając o 7 dni premierę (debiut odbędzie się 5 października). Teraz w sieci potwierdzono informację na temat zabezpieczeń antypirackich wersji PC. Gracze komputerowi raczej nie będą zachwyceni tym co szykuje Ubisoft.

Assassin's Creed Mirage na PC otrzyma dwa zabezpieczenia antypirackie: Denuvo oraz VMProtect. Gracze nie będą raczej zadowoleni z tej decyzji...

Podstawowym wymogiem będzie oczywiście posiadanie konta w usłudze Ubisoft Connect. Oprócz tego producent przygotował zestaw składający się z oprogramowania Denuvo oraz VMProtect. Ten pierwszy wykorzystywany jest w wielu współczesnych grach AAA, z kolei VMProtect jest wyjątkowo lubiany przez Ubisoft i dodawany do gier począwszy od 2014 roku. Gracze jednak nie będą specjalnie zachwyceni, ponieważ w przeszłości duet ten powodował problemy z wydajnością, a w skrajnych przypadkach nawet ze stabilnością działania gier.

W celu ochrony przed nieautoryzowaną modyfikacją plików, VMProtect wykorzystuje m.in. mechanizmy wirtualizacji, co może negatywnie wpływać na wydajność zestawów komputerowych. Z kolei w przypadku Denuvo wielokrotnie wskazywano na niższą wydajność w porównaniu do tych samych gier, które po jakimś czasie zostały pozbawione tego zabezpieczenia (drogą oficjalną). Wystarczy przypomnieć chociażby przypadek Assassin's Creed Origins, gdzie zabezpieczenia powodowały uporczywy stuttering oraz wydłużony czas wczytywania produkcji. Tak czy inaczej już w tym momencie powinniśmy być ostrożni względem komputerowej wersji Assassin's Creed Mirage. Nie będziemy zaskoczeni, jeśli zaraz po premierze do sieci zaczną przedostawać się informacje o niższej od oczekiwanej wydajności.

Źródło: DSOGaming