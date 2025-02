Denuvo zamierza przekonać graczy, że zaimplementowane zabezpieczenie DRM nie ma wpływu na płynność rozgrywki

Denuvo to bez wątpienia jedno z najbardziej skutecznych zabezpieczeń antypirackich. W ciągu ostatniego roku do sieci trafiły nielegalne kopie zaledwie kilku najpopularniejszych tytułów. Według niektórych graczy zastosowanie tak zaawansowanego DRM ma negatywny wpływ na płynność rozgrywki. Steeve Huin, dyrektor ds. martketingu Irdeto (właściciel Denuvo), postanowił publicznie zabrać głos w tej sprawie.

Irdeto zapowiada uruchomienie programu niezależnych testów, które przedstawią wpływ zabezpieczenia Denuvo na wydajność gier.

W sieci możemy natknąć się na materiały prezentujące negatywny wpływ Denuvo na płynność poszczególnych tytułów. Ich autorzy najczęściej wykorzystują w tym celu starszą wersję gry, porównując działanie z wersją nowszą, która została pozbawiona jakichkolwiek zabezpieczeń. Steeve Huin wskazuje, że takie treści nie mają dużej wartości merytorycznej, ponieważ gracze prawie nigdy nie mają dostępu do identycznego buildu. Od momentu premiery do usunięcia DRM mija nawet kilkanaście miesięcy, a przygotowane w tym czasie aktualizacje mogą bezpośrednio wpływać na wydajność. Przedstawiciel Irdeto zapowiedział również, trwają prace nad programem, w ramach którego branżowe media otrzymają dwie, niemal takie same wersje gier, z których tylko jedna będzie działała pod kontrolą Denuvo. Niezależne testy mają przekonać społeczność, że wykorzystany system DRM nie wpływa niekorzystnie na płynność. "Nasze słowa niestety nie wystarczą do przekonania ludzi, ponieważ nie ufają nam od samego początku. Sami zobaczycie, że wydajność jest porównywalna, identyczna i miejmy nadzieję, że będzie to coś, co zyska zaufanie społeczności" - skomentował Huin w rozmowie z portalem Arstechnica.

Według Steeve’a Huina o niższej wydajności można mówić jedynie w przypadku wykorzystania DRM blokującego próby uzyskania nieuczciwej przewagi podczas rozgrywki online (anti-cheat). W przeciwieństwie do zabezpieczeń uniemożliwiających uruchomienie nielegalnej kopii (anti-tamper), integralność kodu jest sprawdzana przez cały czas. Ma to niewielki wpływ na płynność (poniżej jednego procenta), a biorąc pod uwagę niską popularność rozwiązania Denuvo w porównaniu do konkurencyjnego BattlEye lub Easy Anti-Cheat, gracze nie powinni zbyt często zmagać się z tym problemem.

Źródło: Arstechnica, Wccftech