Dying Light: The Beast - zwiastun gry przedstawiający fragmenty rozgrywki. Kyle Crane w opałach

Czego by nie zrobił Techland, pierwsza odsłona Dying Light zawsze będzie już cieszyć się największym uznaniem graczy. Przede wszystkim dlatego, że tylko tam świetne połączenie parkouru i potyczek z zombie działało od początku, a kontynuacja zaliczyła spory falstart, dopiero po czasie poprawiając kluczowe mechaniki. Ale swoje robi także główny bohater. Aiden to człowiek o dość nikłej charyzmie, zwłaszcza w porównaniu z personą Kyle'a, gwiazdy serii.

Pojawił się trailer Dying Light: The Beast, który zaprezentował trochę rozgrywki wraz z antagonistą. Gra wyjdzie latem 2025 roku.

Jakkolwiek zatem Dying Light 2 zdążyło zmienić się na lepsze, mało prawdopodobne, by kiedykolwiek popularnością przebiła "jedynkę". Ale naturalnie nie ma co rozpaczać, bowiem Techland już od jakiegoś czasu przygotowuje bardzo obiecujący spin-off serii - a skupiony dość niespodziewanie właśnie na Kyle'u (kto przeszedł główny wątek Dying Light, ten wie, o co mi chodzi). W trakcie tegorocznej edycji The Game Awards jedną z najgorętszych zapowiedzi był właśnie materiał związany z Dying Light: The Beast:

Ponad połowa gameplay trailera skupia się w głównej mierze na niewoli Crane'a oraz ekspozycji Barona - tajemniczego antagonisty, który przez ponad dekadę trzymał bohatera pod kluczem w celu wykonywania na nim różnorakich eksperymentów. Następnie pojawiają się ujęcia z różnych etapów rozgrywki, ukazujących kilka mniej bądź bardziej konwencjonalnych sposobów na radzenie sobie z wrogami. Choć technicznie rzecz biorąc Kyle jest hybrydą istoty ludzkiej i zombie, w związku z czym jego tężyzna fizyczna będzie znacząca, twórcy podkreślają, że chcą położyć mocny nacisk na elementach survival horroru - przetrwanie w wypełnionych nieumarłymi i nie tylko terenach ma nie być proste. A w The Beast mamy zagrać latem przyszłego roku, aczkolwiek nie podano jeszcze dokładnej premiery.

