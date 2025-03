Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition - nadchodzi nowa edycja gry Techlandu. Na graczy czeka szereg usprawnień

Dying Light 2 Stay Human to kolejna udana gra Techlandu. Co prawda, są też gracze, którzy twierdzą, że pierwsza odsłona cyklu w niektórych elementach była lepsza, jednak także jej następcy trudno odmówić jakości. Istotne jest również to, że tytuł ma nieustanne wsparcie ze strony twórców. Już 22 lutego zadebiutuje wersja Reloaded Edition, która zaoferuje szereg istotnych zmian, będących odpowiedzią na liczne prośby fanów produkcji.

Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition, oprócz wszystkich wydanych do tej pory DLC, zaoferuje także między innymi usprawnienia graficzne oraz dodatek Firearms, wprowadzający do rozgrywki bronie palne.

Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition zastąpi podstawową wersję gry na wszystkich platformach dystrybucji cyfrowej. Dotyczy to jednak tylko osób, które nie posiadają tytułu w swojej bibliotece. Ta wersja gry będzie zawierała wszystkie wypuszczone do tej pory DLC, w tym płatny dodatek Bloody Ties. Wiele elementów doczeka się ulepszeń graficznych. Twórcy wskazują przy tym między innymi na roślinność, obszar nieba oraz twarze zombie. Techland obiecuje ponadto nowe treści zarówno dla pojedynczych graczy, jak i dla osób lubiących rozgrywkę kooperacyjną. Twórcy zapowiadają też miłe niespodzianki dla fanów pierwszej części gry oraz wydarzenie bezpośrednio związane z drugą rocznicą produkcji. Niestety opóźnione zostaną tryby Tower Raid i Nightmare Mode. Głównym powodem jest chęć ich lepszego dopracowania.

Największą atrakcją będzie prawdopodobnie aktualizacja Firearms. Bazą dla obu odsłon gry jest walka w zwarciu. W pierwszej części mamy, co prawda, dostęp także do nielicznych broni palnych, ale ich używanie bardzo często prowadzi do przyciągnięcia uwagi całej hordy przeciwników. W Dying Light 2 pistoletów i karabinów w ogóle nie uświadczymy. To się jednak zmieni już 22 lutego, kiedy światło dzienne ujrzy wspomniany dodatek Firearms. Będzie on dostępny bez żadnych opłat także dla posiadaczy zwykłej edycji gry. Na chwilę obecną wiemy, że w skład dostępnego arsenału wejdą strzelby, karabiny i SMG, ale prawdopodobnie lista ta nie jest zamknięta. Dodatek jest odpowiedzią twórców na liczne prośby ze strony użytkowników i ma on być w przyszłości dalej rozbudowywany oraz dopracowywany. Techland nie zdradził na razie ceny pakietu Reloaded Edition.

