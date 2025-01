Dying Light 2 - Techland dalej rozwija swój tytuł. Nowe misje, warianty zombie, powrót znanych postaci i nie tylko

Polscy deweloperzy konsekwentnie rozwijają swój najważniejszy obecnie tytuł. Początek drogi przyniósł wiele rozczarowań, gra ewidentnie była daleko od tego, co obiecywano. Z czasem poprawiono wiele aspektów (choć niejeden gracz do dziś woli "jedynkę"), wliczając w to nawet usprawnienie podstawowych mechanik. Ostatnio dość głośno było o wewnętrznym sklepie, co zostało skrytykowane, a twórcy obiecali korzystne modyfikacje. Ale na tym nie koniec.

Dying Light 2 otrzyma w kolejnych miesiącach wiele nowej zawartości. Techland przygotował wstępną prezentację nadchodzących atrakcji.

Trzeba przyznać, że ekipa z Wrocławia szykuje całkiem niemało. Wśród atrakcji przewidywane są chociażby pakiety misji kooperacyjnych, nowe cele z tablicy, rajdy oraz anomalie GRE. Co więcej, po latach powrócą ulubieńcy publiczności z pierwszej odsłony - ekscentryczni bliźniacy Tolga i Fatin. Techland doda też graficzne usprawnienia oraz te związane ściśle z naszym orężem. Broń będzie można naprawiać, a nawet rozmontowywać - tak samo jak modyfikacje do niej, co z pewnością ułatwi nieco życie w trakcie przygody.

W Dying Light 2 pojawi się przy tym wiele opcji związanych z prezencją naszej postaci, ale zdecydowanie najciekawiej wygląda kwestia nowych mechanik. Twórcy dodadzą więcej odmian przeciwników, którzy teraz upuszczają swoją broń, oraz inne sposoby na ubijanie ich (np. noże do rzucania wraz z potencjalnymi bonusami w postaci obrażeń od żywiołów). Wprowadzony zostanie nowy poziom trudności oraz specjalne narzędzia do New Game+. Wreszcie zapowiedziano eventy i crossovery na Halloween i zimowy okres.

