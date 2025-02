Dying Light 2 - znudziło ci się ubijanie zombiaków? Wrócisz za sprawą crossoverów z The Walking Dead i PayDay 2

Chwilę temu do gry Dying Light 2 wpadła aktualizacja Good Night, Good Luck wprowadzająca poprawki mechaniki parkouru oraz modernizację systemu nocy. Update uwypukla m.in. różnice pomiędzy porami doby, wzbogacając noc o cięższy, znany z horrorów klimat. Good Night, Good Luck rozpoczęło także Lato Grozy – serię wydarzeń, aktualizacji i crossoverów, która potrwa do września. Wśród crossoverów odnajdziemy The Walking Dead, ale także (tu już nieoficjalnie) PayDay 2. To chyba dobry moment, aby zabawić w grze jeszcze chwilkę dłużej.

Już niebawem w grze Dying Light 2: Stay Human zawita The Walking Dead oraz PayDay 2. Do sieci trafiły właśnie nowe, choć nieoficjalne informacje.

O crossoverze z The Walking Dead mówiono już dwa tygodnie temu podczas Summer Game Fest, jednak szczegółów nie ujawniono. Poznaliśmy je teraz, za sprawą przecieku, do którego dotarła najwyraźniej redakcja serwisu PlayFront.de. Na wspomnianej stronie znajdziemy informacje odnośnie tego, czego dokładnie spodziewać się po crossoverach. I tak, crossover Dying Light 2 x The Walking Dead przyniesie nam nowe przedmioty w grze, takie jak strój Ricka Grimesa, nóż Negana, katanę Michonne, kij basebolowy Negana oraz paralotnię z logiem TWD. Oczekuje się też, że w grze pojawi się stosowne, oparte na Żywych Trupach wydarzenie.

Crossover z PayDay 2 (którego nie zapowiedziano jeszcze oficjalnie), przyniesie nam z kolei pakiet pieniędzy, strój gangu PayDay, maskę Dallas, pakiet bezpieczeństwa Nightrunner oraz dodatkowe tokeny pielgrzyma. Dodatkowych szczegółów dowiemy się z pewnością już w najbliższych tygodniach, a ja przypomnę jedynie, że trwające obecnie wydarzenie Bloody Night potrwa dokładnie do 13 lipca, do godziny 16:00. Bloody Nights to dedykowany Nocnym Biegaczom event, dzięki któremu zdobyć można 3 bilety Huntress’ Regular oraz 3 bilety Elite Mission, schematy Kuszy i Bełtów oraz Strój Pricka.

