Dying Light 2 - w sieci pojawił się dokument o wyciętej zawartości. Ponad 200 stron nieoficjalnego opracowania

Flagowa seria Techland bez wątpienia należy do udanych, aczkolwiek po drodze nie obyło się bez pewnych poważnych turbulencji. O ile pierwsza jej odsłona była trudnym do zakwestionowania i wspieranym przez całe lata hitem, o tyle "dwójka" miała już sporo za uszami. W ciągu poprzednich miesięcy co prawda poprawiono wiele elementów w grze, lecz pewien niesmak i tak pozostał. Jak się okazuje, przed wejściem na rynek odrzucono całkiem sporo.

Jeden z dataminerów podzielił się ogromnym dokumentem ukazującym wyciętą zawartość z Dying Light 2.

Pewien członek fanowskiej społeczności o pseudonimie Sneed wykonał zaiste tytaniczną pracę. Nie wydaje się przesadą stwierdzenie, iż ze świecą szukać czytelniejszego i bardziej szczegółowego opracowania w historii tego rodzaju przecieków. Ów dokument liczy sobie 231 stron i obejmuje praktycznie każdy co istotniejszy detal związany z Dying Light 2: Stay Human. Od kwestii frakcji, poprzez dodatkową broń, misje, modele, kończąc na opisach questów, z których koniec końców zrezygnowano. Innymi słowy, robi wrażenie.

Spośród rozpisanych elementów warto wymienić na przykład całą gamę dodatkowych zwierząt, jakie gracz spotykałby w trakcie rozgrywki - jak choćby konie, czy też wilki w ramach przeciwników. Nie zabrakło miejsca dla treści prezentowanych na targach E3 z poprzednich lat (m.in. przeznaczona dla zamożnych dzielnica Elizjum tudzież broń palna) oraz wielu dodatkowych misji czy mechanik. Znacznie bardziej rozbudowana byłaby także końcówka gry (multifrakcyjne starcia), ale koncept padł, gdy zmieniono zakończenie.

Źródło: Insider Gaming