Test wydajności NVIDIA DLSS w Dying Light 2 PC - Sposób na płynne granie z ray tracingiem. Porównanie jakości obrazu DLSS i FSR

Wymagania sprzętowe Dying Light 2, zwłaszcza po włączeniu ray tracingu, mogły niektórych przerazić skuteczniej, niż zastępy zombie i potwory ganiające głównego bohatera. Pakiet zaawansowanych efektów śledzenia promieni oprawę graficzną owszem znacznie poprawia, ale jednocześnie mocno podnosi poprzeczkę dla konfiguracji zdolnych utrzymać akceptowalną płynność. Dlatego w chwili obecnej jedyną receptą na poprawę wydajności okazują się techniki pokroju NVIDIA DLSS, której implementacji została poświęcona niniejsza publikacja. Ile posiadacze kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 2000 i GeForce RTX 3000 skorzystają na uprzywilejowanej pozycji, wynikającej z obsługi takiego skalowania?

Autor: Sebastian Oktaba

Dying Light to marka doskonale znana w szerokim świecie, która w 2015 roku zastąpiła na stanowisku Dead Island, będące pierwszym podejściem Techlandu do tematu apokalipsy zombie. Chociaż prawa do pierwowzoru zachował wydawca (Deep Silver), rodzime studio zyskało cenne doświadczenie i natychmiast przystąpiło do tworzenia podobnej produkcji. Dying Light rozwijało aspekty survivalowe, dodając zarazem więcej elementów zręcznościowych, bowiem na pierwszym planie postawiono parkour. Uciekanie przed potworami po dachach, efektowne skoki między budynkami, wykorzystywanie otoczenia do eksterminacji wrogów - wszystko połączone razem zaowocowało całkiem udanym tytułem. Sequel wielkich rewolucji w mechanice rozgrywki nie przynosi, podążając ścieżką wyznaczoną przez poprzednika i konsekwentnie rozwija wcześniejsze pomysły. Jeśli jesteście zainteresowani Dying Light 2 przeczytajcie naszą recenzję (LINK), żeby sprawdzić jak kilkuletnia harówka wyszła Techlandowi. Pierwsze testy wydajności także zdążyłem już przygotować (LINK), natomiast dzisiaj zajmę się implementacją NVIDIA DLSS, która okazuje się praktycznie niezbędna do płynnego grania ze śledzeniem promieni.

Wymagania sprzętowe Dying Light 2 po włączeniu ray tracingu okazują się przerażające. W wyższych rozdzielczościach bez NVIDIA DLSS, wielu kartom graficznym byłoby trudno utrzymać odpowiednią płynność obrazu...

Deweloper wymagania sprzętowe dotyczące ray tracingu ograniczył wyłącznie do rozdzielczości 1920x1080, co wzbudza uzasadnione obawy o potworną zasobożerność wyższych ustawień. Jeżeli celujemy w około 30 klatek na sekundę, wówczas według Techalndu potrzebne będzie minimum NVIDIA GeForce RTX 2070 lub młodszy odpowiednik w postaci NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER. Producent zaznacza jednak, że deklarowane wyniki uzyskamy przy nieokreślonym profilu RT Niskie. Najpewniej chodziło o połowę włączonych efektów, ponieważ samo śledzenie promieni w przypadku każdej dostępnej opcji nie posiada stopniowania. Wygenerowanie 60 klatek na sekundę w rozdzielczości 1920x1080 oraz najwyższych ustawieniach ray tracingu (powinno być Ultra zamiast High), wymaga już niestety karty graficznej pokroju NVIDIA GeForce RTX 3080. Co ciekawe, Techland nie podaje tutaj żadnych ekwiwalentów z portfolio AMD, jakby Radeony RX 6000 sprzętowo nie obsługiwały śledzenia promieni. Pozostaje się domyślić albo zerknąć na wykresy...

Ray Tracing OFF

Minimalne Ray Tracing OFF

Zalecane Ray Tracing ON

Minimalne Ray Tracing ON

Zalecane Ustawienia Niskie Wysokie Niskie RT Wysokie RT Rozdzielczość 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080 Płynność 30 klatek 60 klatek 30 klatek 60 klatek Procesor AMD Ryzen 3 2300X Ryzen 5 3600X Ryzen 5 3600X Ryzen 7 3700X Procesor Intel Core i3-9100 Core i5-8600K Core i5-8600K Core i5-8600K Karta AMD Radeon RX 560 Radeon RX Vega 56 - - Karta NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti GeForce RTX 2060 GeForce RTX 2070 GeForce RTX 3080 Pamięć RAM 8 GB 16 GB 16 GB 16 GB Miejsce na dysku 60 GB 60 GB 60 GB 60 GB Wykorzystane API DirectX 11 DirectX 12 DirectX 12 Ultimate DirectX 12 Ultimate System operacyjny Windows 7 Windows 10 Windows 10 Windows 10

Dying Light 2 bazuje na autorskim silniku C-Engine, stanowiącym prawdopodobnie solidnie zmodyfikowaną wersję ostatniego Chrome Engine. Narzędzie obsługuje DirectX 11, DirectX 12 oraz DirectX 12 Ultimate, gdzie ostatnie API będzie niezbędne do włączenia efektów ray tracingu. Implementacja obejmuje cienie słoneczne, okluzję otoczenia, oświetlenie globalne, odbicia i refleksy latarki, czyli naprawdę solidny zestaw wodotrysków. Jednocześnie wprowadzono do Dying Light 2 technikę NVIDIA DLSS 2.0, mającą stanowić remedium na wysokie wymagania sprzętowe ray tracingu, aczkolwiek dostępną wyłącznie dla posiadaczy kart graficznych NVIDIA GeForce RTX. Użytkownicy Radeonów mogą natomiast włączyć AMD FSR, który również zostanie pokrótce sprawdzony - zapraszam przede wszystkim do działu poświęconego jakości obrazu. Poza tym, Dying Light 2 od momentu premiery jest dostępny w usłudze GeForce NOW, dzięki czemu dysponując wydajnym łączem zagrać można w zasadzie na czymkolwiek.