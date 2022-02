Test wydajności Dying Light 2 PC - Wymagania sprzętowe nie zabijają, jednak ray tracing to prawdziwy pogromca kart graficznych

Dziś sklepowa premiera Dying Light 2, którego gorącą recenzję mogliście niedawno przeczytać na łamach PurePC, jednak na portalu poświęconemu hardware nie mogło zabraknąć również testu wydajności. Wymagania sprzętowe Dying Light 2 to zresztą naprawdę rozbudowana kwestia, dlatego możecie spodziewać się dwóch artykułów. Pierwszy zostanie poświęcony wydajności w standardowych ustawieniach i śledzeniu promieni - właśnie go przeglądacie. Drugi dorzuci pomiary z NVIDIA DLSS, które do grania z włączonym ray tracingiem jest miejscami po prostu niezbędne. Weźcie zatem głęboki oddech, zaparzcie sobie herbatkę ziołową na uspokojenie i zapraszam do przeglądania wykresów.

Autor: Sebastian Oktaba

Pierwszą odsłonę Dying Light można określić mianem następcy Dead Island, którego Techland ukończył latem 2011 roku, niemniej prawa do popularnej marki zgarnęło Deep Silver. Później drogi podmiotów się niestety rozeszły, ale wrocławskie studio nie próżnowało dzięki nabytemu doświadczeniu wykreowało Dying Light. Co ciekawe - sequel Dead Island zapowiedziano jeszcze w 2014 roku, natomiast rok później światło dzienne ujrzał właśnie Dying Light, podczas gdy Dead Island 2 nadal znajduje się w bliżej nieokreślonym stadium (niedo)rozwju. Obydwie produkcie traktowały o zabójczym wirusie oraz zabawie z zombiakami, głównie za pomocą broni białej, natomiast Dying Light znacznie rozwinęło elementy zręcznościowe oraz środowiskowe. Powstała produkcja o parkour'owym charakterze, będącą czymś pomiędzy Left 4 Dead i Assassin's Creed, doprawionego survivalowymi smaczkami. Dying Light 2 serwuje zasadniczo więcej tego samego, jednocześnie kładąc mocniejszy nacisk na warstwę fabularną, eksplorację świata czy rozwój bohatera. Czy doczekaliśmy się kolejnego wielkoformatowego hitu mogącego podbić zachodnie rynki, możecie sprawdzić w obszernej recenzji autorstwa Eweliny (LINK).

Dying Light 2 wjeżdża na komputery z pełnym impetem, będąc sporym wyzwaniem nawet dla mocnych konfiguracji. Gra najlepiej wygląda z włączonym ray tracingiem, ale wymagania ma wtedy potworne...

Wymagania sprzętowe Dying Light 2 podane przez dewelopera obejmują rozdzielczość 1920x1080, płynność w zakresie 30/60 klatek na sekundę, poziom detali i/lub śledzenie promieni. Najsłabsza konfiguracja do ustawień niskich powinna zawierać procesor Intel Core i3-9100 / AMD Ryzen 3 2300X, kartę graficzną NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon RX 560 i przynajmniej 8 GB pamięci RAM. Koszt komputera spełniającego takie wymogi to około 2500 złotych (LINK). Zestaw zalecany do 1920x1080 / High wygląda następująco - Intel Core i5-8600K / AMD Ryzen 5 3600X, karta graficzna klasy NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX Vega 56 i 16 GB pamięci RAM. Taka maszyna będzie już kosztować 4600 złotych (LINK). Włączenie ray tracingu wymagań względem procesora nie podnosi, ale kartę graficzną trzeba posiadać znacznie mocniejszą. Dla 1920x1080 i niskiego RT będzie to NVIDIA GeForce RTX 2070, zatem komputer wyniesie już prawie 5500 złotych (LINK). Ostatnia bramka do ustawień wysokich RT wymaga już NVIDIA GeForce RTX 3080, co nawet przy niezmienionej reszcie komponentów będzie nas kosztowało około 8000 złotych (LINK). Zapowiada się ciekawie, prawda?

Ray Tracing OFF

Minimalne Ray Tracing OFF

Zalecane Ray Tracing ON

Minimalne Ray Tracing ON

Zalecane Ustawienia Niskie Wysokie Niskie RT Wysokie RT Rozdzielczość 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080 Płynność 30 klatek 60 klatek 30 klatek 60 klatek Procesor AMD Ryzen 3 2300X Ryzen 5 3600X Ryzen 5 3600X Ryzen 7 3700X Procesor Intel Core i3-9100 Core i5-8600K Core i5-8600K Core i5-8600K Karta AMD Radeon RX 560 Radeon RX Vega 56 ? ? Karta NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti GeForce RTX 2060 GeForce RTX 2070 GeForce RTX 3080 Pamięć RAM 8 GB 16 GB 16 GB 16 GB Miejsce na dysku 60 GB 60 GB 60 GB 60 GB Wykorzystane API DirectX 11 DirectX 12 DirectX 12 Ultimate DirectX 12 Ultimate System operacyjny Windows 7 Windows 10 Windows 10 Windows 10

Dying Light 2 bazuje na autorskim silniku C-Engine, który stanowi prawdopodobnie mocno zmodyfikowaną wersję ostatniego Chrome Engine. Co interesujące, obsługuje on DirectX 11, DirectX 12 oraz DirectX 12 Ultimate, gdzie ostatni jest niezbędny do włączenia efektów ray tracingu. Implementacja śledzenia promieni obejmuje cienie słoneczne, okluzję otoczenia, oświetlenie globalne, odbicia i refleksy latarki, czyli naprawdę solidny zestaw wodotrysków. Obecne jest również NVIDIA DLSS 2.0, któremu poświęcę osobną publikację, ponieważ premierowa aktualizacja miała poprawić jego implementację. Wśród akcji promocyjnych związanych z tytułem warto jeszcze wspomnieć, że kupując wybrane produkty MSI (oficjalny partner Dying Light 2), wersja PC Standard Edition dostaniecie za darmo. Więcej szczegółów TUTAJ, a promocja trwa od 01.02 do 05.03.2022. Poza tym, Dying Light 2 jest od dzisiaj dostępny także usłudze GeForce NOW, dzięki czemu można zagrać w zasadzie na czymkolwiek.