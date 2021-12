Battlefield 2042 PC - Sprawdzamy wymagania sprzętowe. Test wydajności kart graficznych NVIDIA GeForce i AMD Radeon

Battlefield 2042 błyskawicznie dołączył do czołówki najbardziej popularnych sieciowych strzelanin, przyciągając przed monitory tysiące rozochoconych graczy, niekoniecznie dysponujących topowymi komputerami. Jednocześnie mówimy o produkcji odznaczającej się ponadprzeciętną oprawą graficzną, co automatycznie generuje stosunkowo wysokie wymagania sprzętowe. Próg wejścia wzrasta zresztą regularnie z każdą kolejną odsłoną. Jakiej karty graficznej potrzeba do płynnej rozgrywki w Battlefield 2042, jeśli dysponujemy już odpowiednio wydajnym procesorem i pamięciami? Biorąc pod uwagę aktualną sytuację rynkową, niewielu będzie mogło doświadczyć wszystkich wodotrysków w wyższych rozdzielczościach.

Autor: Sebastian Oktaba

Battlefield to rodzina gier komputerowych, licząca kilkanaście pełnoprawnych wydawnictw w blisko dwudziestoletniej karierze, przeważnie silnie ukierunkowanych na rozgrywki sieciowe. Battlefield 1942, Battlefield 2 czy Battlefield 2142, to zresztą absolutne klasyki jakie zdefiniowały gatunek, a marka utrzymuje praktycznie niepodważalną pozycję w kolejnych latach. Electronic Arts mogłoby wprawdzie przedłużyć poszczególnym grom żywotność, zapewniając dłuższe wsparcie co bardziej popularnym odsłonom, jednak najczęściej po trzech latach wypuszcza następcę. Battlefield 2042 nawiązuje tytułem do Battlefield 2142 i Battlefield 1942, zapewniając graczom możliwość uczestniczenia w epickich bitwach, uwzględniających nawet 128 zawodników oraz szeroki wachlarz maszyn: śmigłowców, samolotów, transporterów, czołgów itp. Założeniem twórców było przeniesienie na monitory wojennej zawieruchy i konsekwentnie podnoszą tutaj poprzeczkę. Jednak do zobrazowania takie rozwałki potrzeba już całkiem mocnego komputera.

Battlefield 2042 kontynuuje tradycje serii - tym razem nie dodano kampanii fabularnej, ale miłośnicy sieciowego strzelania otrzymają sporo możliwości.

Minimalna konfiguracja do Battlefield 2042 zawiera procesory Intel Core i5-6600K / AMD Ryzen 5 1600, czyli jednostki pamiętające 2015-2017 rok. Najsłabsze karty graficzne wymienione przez developerów to NVIDA GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon RX 560, obowiązkowo posiadające 4 GB VRAM. Jeśli wszystko doprawimy 8 GB pamięci RAM, wówczas będziemy mogli oczekiwać przyzwoitej płynności w ustawieniach 1920x1080 Low. Zestaw zalecany obejmuje procesory AMD Ryzen 7 2700X / Intel Core i7-4790K - nie pytajcie dlaczego w sugerowanych wymaganiach umieszczono jednostkę dysponującą większą ilością wątków, ale należącą do starszej generacji. Karty graficzne są natomiast znacznie bardziej współczesne, bowiem producent wskazuje AMD Radeon RX 6600 XT / NVIDIA GeForce RTX 3060. Takie połączenie powinno wystarczyć nawet do płynnego grania w 3840x2160, oczywiście przy obniżeniu detali. Warto jeszcze dodać, że modele posiadające poniżej 4 GB VRAM mogą doświadczyć czkawki na ustawieniach Ultra. Koniecznie jest również 16 GB pamięci RAM i około 100 GB przestrzeni na dysku.

Minimalne Zalecane Procesor AMD Ryzen 5 1600 Ryzen 7 2700X Procesor Intel Core i5-6600K Core i7-4790 Karta graficzna AMD Radeon RX 560 Radeon RX 6600 XT Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti GeForce RTX 3060 Pamięć operacyjna 8 GB 16 GB Przestrzeń dyskowa 100 GB 100 GB Wykorzystane API DirectX 12 DirectX 12 System operacyjny Windows 10 Windows 10

Battlefield 2042 jest kolejną grą wykorzystującą silnik Frostbite 3, napędzający bardzo różne produkcje z portfolio Electronic Arts - FIFA, Anthem, Mass Effect, Need for Speed. Uniwersalne narzędzie potrafi wykorzystać potencjał współczesnych kart graficznych, bowiem developerzy zaimplementowali Battlefield 2042 obsługę ray tracingu i technologii NVIDIA DLSS. Pierwsza odpowiada za odbicia promieni, poprawiające jakość oprawy wizualnej, druga poprzez skalowanie oraz reprodukcję obrazu zwiększa wydajność. O ile włącznie ray tracingu w sieciowej strzelaninie można uznać za bezcelowe, tak dodatkowymi klatkami na sekundę dzięki DLSS trudno pogardzić. Będzie to zresztą tematem osobnej publikacji. W każdym razie, Battlefield 2042 jest jednym z najładniejszych tytułów dostępnych na komputerach, co połączone z wielkim rozmachem potyczek, potrafi wywrzeć naprawdę spore rażenie. Gorzej, że sama produkcja nie ustrzegła się błędów i niedoróbek, jednak jeśli jesteście gotowi, to klawiatury i myszki w dłoń!