Baldur's Gate 3 - Larian Studios zaskakuje rozbudowaną aktualizacją. Rozszerzony epilog oraz nowe tryby rozgrywki

Larian Studios od dłuższego już czasu jest jednym z przodowników, jeżeli chodzi o szeroko pojęte gry RPG, ale dopiero w tym roku w pełni idzie po swoje, zachwycając graczy nierzadko niemających zbyt wiele wspólnego z tymże gatunkiem. Czekamy na zbliżające się powoli The Game Awards, gdzie wraz z drugą odsłoną Alana Wake'a mają największe szanse na triumfy. Ale to wcale nie oznacza, że belgijscy deweloperzy skończyli z ulepszaniem swojej gry.

Baldur's Gate 3 otrzymało kolejną aktualizację, która dodaje wiele nowej zawartości, w tym epilog oraz kolejne tryby.

Twórcy poinformowali już graczy o przebogatym patchu, który pozwoli nam bawić się w okolicach Wrót Baldura jeszcze dłużej. Najlepiej brzmi chyba dodanie epilogu, który może stanowić niezłą odpowiedź na krytykę pewnych elementów trzeciego rozdziału gry. Ma on miejsce w High Hall po przebiciu się przez wielki finał Baldur's Gate 3. Docelowo jest on satysfakcjonującym pozamykaniem wszelakich wątków - przede wszystkim z naszymi towarzyszami. Można więc powiedzieć, że to swoiste małe rozszerzenie.

Ale to nie wszystko. Honour Mode został zaprojektowany dla śmiałków, którzy chcą jeszcze bardziej podkręcić poziom trudności rozgrywki, dodając chociażby masę modyfikacji dla bossów. Otrzymujemy również Custom Mode, gdzie możemy dobrać najbardziej pasujące nam elementy rozgrywki. Poza tym, dostajemy także całkiem sporo poprawek przeróżnej maści bugów, ulepszenie wciąż chwilami kulejącej wydajności w trzecim akcie i inne drobne dodatki. Teraz pozostaje czekać na ujawnienie dokładnej daty premiery wersji na Xbox Series X|S.

