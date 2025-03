Baldur's Gate 3 - Larian zapowiedziało fizyczne wydanie. Imponujący zestaw Deluxe i konsolowe wersje na dyskach

Pojawiły się ostatnimi czasy mocne, zapadające w pamięć tytuły, które w mniejszym bądź większym stopniu wpłynęły na gatunek. Trzecia odsłona Wrót Baldura jest jednak pod wieloma względami wyjątkowa - także pod kątem tego, w jaki sposób wpłynęła na dyskurs w branży. Larian Studios stało się wręcz w pewnym momencie niewygodne dla twórców, którzy skupiają się na wydawaniu gier jak najmniejszym kosztem. Nie dziwi zatem powszechna ochota na fizyczną wersję.

Od dłuższego już czasu fani tej znakomitej gry deklarowali chęć na nabycie jej w wersji fizycznej. Belgijscy deweloperzy najwyraźniej uznali, że na fali popularności powinni pójść za ciosem i przygotować tę atrakcję. Tym samym w pierwszym kwartale przyszłego roku Baldur's Gate 3 dostanie edycję Deluxe, zawierającą między innymi soundtrack, mapę świata, efektowny plakat, a konsolowe wydania otrzymają nawet płyty (PlayStatnio 5 dwie, trzy na Xbox Series X|S), dzięki czemu będziemy mogli ogrywać tytuł offline.

To też kolejne wieści, które przybliżają do premiery na konsole Xbox. Larian Studios zapowiedziało już wstępnie, że możemy oczekiwać przyszłego miesiąca, choć o szczegółach mamy dowiedzieć się za kilka tygodni w trakcie The Game Awards - co jest całkiem dobrym ruchem z racji tego, że obok Alana Wake'a II to właśnie oni mają najwięcej nominacji w tym plebiscycie. Baldur's Gate 3 już zdominowało tegoroczne Golden Joystick Awards, ale na TGA zapewne można spodziewać się bardziej wyrównanej walki faworytów.

Xbox players, we hear you’re looking for more news on Baldur’s Gate 3. The game is on track for a December release.



We’ll see you at The Game Awards for the World Premiere™ of the exact release date.