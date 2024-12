Baldur's Gate 3 - nieuczciwi sprzedawcy próbują zarobić na nielimitowanej edycji pudełkowej wersji gry

Zaledwie kilka dni temu studio Larian zapowiedziało wypuszczenie pudełkowych wersji swojego wybitnego dzieła, czyli Baldur’s Gate 3. Bogate wydanie przypomni wielu graczom o standardach wydawania gier sprzed kilkunastu lat. Niektórzy użytkownicy w nieuczciwy sposób postanowili jednak wykorzystać popularność tytułu. Na portalach aukcyjnych pojawiły się oferty sprzedaży pudełkowej wersji gry po mocno zawyżonych cenach.

W skład fizycznego wydania Baldur’s Gate 3 wejdzie gra na nośniku wraz z kodem aktywacyjnym, ścieżka dźwiękowa na płytach CD, mapa świata gry, naklejki, naszywki, plakat, kolekcjonerskie pudełko oraz szereg bonusów cyfrowych. Nie każdy mógł kupić edycję kolekcjonerską Baldur’s Gate 3 z uwagi na jej koszt i ograniczoną dostępność. Pudełkowa edycja gry także nie będzie tania, ale i tak jest znacznie przystępniejsza cenowo. Ustalono ją bowiem na poziomie 80 euro dla wszystkich dostępnych platform sprzętowych.

Najnowsza produkcja Larian Studios jest na tyle popularna, że pojawiły się osoby chcące nieuczciwie zarobić na sukcesie gry. Choć zjawisko nie jest jeszcze mocno rozpowszechnione, to na jednym z najpopularniejszych serwisów aukcyjnych na świecie, czyli eBay, można znaleźć oferty sprzedaży pudełkowej wersji Baldur’s Gate 3 nawet za 300 dolarów. Jest to oczywiście wprowadzanie w błąd ze strony autorów tych ofert. Sami deweloperzy zapewniają, że pudełkowa wersja gry nie będzie limitowana, zatem jej sprzedaż po zawyżonych cenach nie ma żadnego racjonalnego uzasadnienia.

Przypadek Baldur’s Gate 3 to oczywiście tylko wierzchołek góry lodowej w działalności scalperów. Zazwyczaj wygórowane ceny mają jednak pewne uzasadnienie słabą dostępnością danego towaru. Tutaj jest inaczej, ponieważ ciągle można składać zamówienia przedpremierowe na pudełkową wersję tytułu Larian Studios i nie trzeba przy tym wydawać 300 euro. Omawiane aukcje wprowadzają zatem w błąd potencjalnych klientów. Jest to nic innego, jak żerowanie na popularności tytułu, choć trzeba uczciwie przyznać, że sprzedający nie twierdzą w opisach aukcji, że jest to produkt limitowany.

Źródło: PC Gamer