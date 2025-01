Microsoft z ofensywą na początek roku. W skład Xbox Game Pass wchodzi m.in. Resident Evil 2 oraz Assassin's Creed Valhalla

Co prawda wygląda na to, że plotki o przejściu Baldur's Gate 3 do subkskrypcji od gigantów z Redmond można włożyć pomiędzy bajki, ale początek 2024 roku i tak jest bogaty w ciekawe pozycje. Pod koniec listopada 2023 otrzymaliśmy całkiem interesujący zestaw w postaci dwóch części uznanej serii Remnant. Microsoft postanowiło jednak uderzyć jeszcze mocniej. W związku z tym w ciągu najbliższych tygodni znajdziemy kilka naprawdę wartych uwagi gier.

W ramach styczniowej oferty Xbox Game Pass wejdzie kilka uznanych gier, a na ich czele Assassin's Creed Valhalla i Resident Evil 2.

Microsoft narobiło niemałego zamieszania swoimi ostatnimi fuzjami, a w nowym roku postanowiono nie dać o sobie zapomnieć. Tym samym już teraz możecie pobierać horror Close to the Sun oraz wieloosobowy shooter Hell Let Loose. W przyszłym tygodniu pojawi się z kolei jedna z dwóch najmocniejszych pozycji styczniowej oferty, czyli Assassin's Creed Valhalla, dzięki czemu kto wahał się sprawdzić tę odsłonę wielkiej franczyzy Ubisoftu, otrzymuje całkiem niezłą okazję. Tego samego dnia pojawi się również Figment - surrealistyczne action adventure.

Jeszcze w pierwszej połowie stycznia do Game Passa zawita zręcznościowa gra sportowa, Super Mega Basketball 4, wraz z We Happy Few - przygodówką zanurzoną w latach 60. ubiegłego wieku. Ostatnia para to Those Who Remain - psychologiczne FPP z ciężkim klimatem od Camel 101 dla osób, którym nowy Alan Wake nie wystarcza - i rzecz jasna jeden z najlepszych remake'ów ostatnich lat. Jeśli w zeszłym roku zachwyciliście się odrestaurowanym Resident Evil 4, a nie sprawdziliście grającego w tej samej lidze remake'u "dwójki", jest na to świetny moment.

Close to the Sun (Chmura, Konsola, PC) - dostępne

Hell Let Loose (Chmura, Konsola, PC) – dostępne

Assassin’s Creed Valhalla (Chmura, Xbox Series X|S, PC)- od 09.01

Figment (Chmura, Konsola, PC) - od 09.01

Super Mega Baseball 4 (Chmura, Konsola, PC) – od 11.01 w EA Play

We Happy Few (Chmura, Konsola, PC) – od 11.01

Resident Evil 2 (Chmura, Konsola, PC) – od 16.01

Those Who Remain ((Chmura, Konsola, PC) – od 16.01

the first of many 2024 coming soon postshttps://t.co/s0XixEFsYi pic.twitter.com/Q0MGr9esol — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) January 3, 2024

Źródło: Microsoft