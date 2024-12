Resident Evil 4 Remake - wersja VR otrzymała datę premiery. Zapowiedź z efektownymi fragmentami rozgrywki

Capcom lubi ostatnio liczby parzyste - przynajmniej w kwestii remake'ów. Część druga okazała się nie tylko jedną z najlepszych odsłon serii, wspaniale wprowadzając dawny hit w nową erę, ale dodatkowo ustanowiła nowe standardy pod kątem odnowionych wersji jako takich. Remake Resident Evil 3 z kolei można zaliczyć do sporych rozczarowań, a gra miała strasznie pociętą zawartość. No i nadeszła "czwórka", wymieniana wśród najlepszych gier 2023 roku.

Resident Evil 4 Remake w wirtualnej rzeczywistości zawita do nas 8 grudnia na PlayStation VR 2. Tymczasem dostaliśmy nową zapowiedź.

Gry z serii Resident Evil zazwyczaj zdają egzamin w wersji VR. Można sobie chociażby przypomnieć o "siódemce", która jakimś cudem okazała się znacząco straszniejsza niż zwykła wersja. I w przypadku remake'u Resident Evil 4 również mamy receptę na sukces. Najnowsza zapowiedź z kilkoma bardzo obiecującymi fragmentami rozgrywki sugeruje, że czeka nas naprawdę porządna rozwałka. Zwłaszcza mechaniki odpalania broni (plus walka na noże) i starcia z bossami mogą dostarczyć zupełnie nowych wrażeń.

Jak na razie PlayStation VR2 ma bardzo niewiele argumentów przemawiających za kupnem. Po Horizon Call of the Mountain nie pojawiły się jakieś gigantyczne hity. Wygląda jednak na to, że w grudniu dostaniemy naprawdę mocną pozycję. Capcom dostarczyło nam też całkiem niedawno Separate Ways - krótkie DLC przedstawiające wydarzenia w Resident Evil 4 z perspektywy Ady Wong - które spotkało się z dobrym przyjęciem. Kto wie, być może za jakiś czas przyjdą informacje o remake'u "piątki", mogącym poprawić już znacznie więcej z oryginału.

Źródło: Capcom (Youtube)