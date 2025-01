Apple iPhone 15 Pro i Pro Max - nowa jakość gier na smartfonach będzie słono kosztować. Znamy cenę Resident Evil 4 Remake

Na najnowszej konferencji Apple, kiedy to zaprezentowano obecną generację smartfonów iPhone 15, zapowiedziano także, że dwa najmocniejsze warianty - 15 Pro oraz Pro Max - będą w stanie uruchamiać wiele pełnoprawnych produkcji z konsol i PC. Pierwszym większym tytułem, jaki ukaże się na wspomnianych modelach, będzie gra znana z konsol - Resident Evil 4 Remake. Okazuje się jednak, że za "konsolowe" doświadczenie przyjdzie nam słono zapłacić.

Apple chcąc zaprezentować możliwości chipu Apple A17 Pro, zapowiedziało premiery wielu tytułów, o których posiadacze smartfonów mogli jedynie pomarzyć. W ich skład wchodzą gry takie jak Resident Evil IV Remake oraz Village, Assassin's Creed Mirage czy też Death Stranding. Jak można było się domyślić, te duże tytuły będą na platformie z logiem nadgryzionego jabłka sporo kosztować. W sieci pojawiły się już informacje, które zdradziły więcej szczegółów. Wspomniany Resident Evil 4 Village pojawił się w App Store i to w dodatku jako darmowy tytuł. Oferuje on jednak płatności wewnątrz aplikacji. Dość szybko można było się zorientować, że bezpłatnie otrzymamy część gry, a więc po prostu demo, a za pełną wersję trzeba będzie dodatkowo zapłacić - co zresztą znalazło potwierdzenie w opisie od Apple: "Ograniczony fragment gry może być rozegrany za darmo. W celu zagrania w pełną wersję wymagany jest zakup w aplikacji". Koszt gry z "bonusem" to wydatek rzędu 57,99 funtów (Wielka Brytania), czyli prawie 310 zł.

Bez problemu możemy nabyć także pakiet DLC za 15,99 funtów (prawie 85 zł). Opcji wydania naszych pieniędzy mamy więc całkiem sporo. Dla porównania w serwisie Steam ten sam tytuł to koszt 269 zł, natomiast na konsolach Sony PlayStation 4 i 5 nabędziemy go za 299 zł (choć obecnie trwa promocja, w ramach której można kupić grę za 170,43 zł). Zapewne znajdą się "śmiałkowie", którzy kupią produkcję, aby zagrać na mniejszym ekranie iPhone 15 Pro bądź Pro Max, natomiast cena jest dosłownie zaporowa. Co więcej, możemy mieć całkowitą pewność, że inne wspomniane wcześniej tytuły także zostaną wycenione w podobny sposób. Apple co prawda chce zaoferować więcej niż konkurencja, natomiast koszty tej innowacyjności są na tyle duże, że mogą skutecznie zniechęcić wiele osób. Z drugiej strony ceny gier to tylko ułamek kwoty, którą trzeba wydać na zakup jednego z omawianych smartfonów... Debiut Resident Evil 4 Remake ma nastąpić 30 października 2023 roku. Rozgrywka będzie możliwa również na kilku innych urządzeniach od Apple.

