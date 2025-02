DOOM: The Dark Ages - twórcy o stylistyce gry. Otwarte przestrzenie i pełnokrwiste klimaty średniowiecznego dark fantasy

Ten rok zaczął się dla branży całkiem nieźle. Przede wszystkim dzięki Kingdom Come Deliverance II. Ale najbliższe miesiące wcale nie muszą wyglądać gorzej. Zwłaszcza, że szykujemy się na mocną premierę od id Software. W szczególności najnowsza zapowiedź DOOM: The Dark Ages mogła pokazać, że po Eternal da się jeszcze trochę pobawić gatunkiem. Do premiery niespełna trzy miesiące, a tymczasem deweloperzy co jakiś czas opowiadają o swoim projekcie.

DOOM: The Dark Ages ma oferować różnorodne doświadczenie, gdzie nie będzie brakowało otwartych, zapewniających swobodę lokacji, a całość będzie utrzymywana w mrocznej stylistyce dark fantasy.

Jak wynika zarówno z dotychczasowych materiałów, jak i ostatniego wywiadu reżysera Hugo Martina z redakcją magazynu Edge, id Software chce przesuwać kolejne granice w trakcie pracy nad nową odsłoną swojej legendarnej serii. Decydując się na prequel opowieści o Doom Slayerze i wprowadzając ją do stylistyki średniowiecznego fantasy, twórcy mogli dodać do DOOM: The Dark Ages jeszcze więcej brutalnych narzędzi do zabijania - na czele z metalową kulą na łańcuchu, czy robiącą furorę na trailerach piłotarczą. Nie wspominając już o opcji walki w mechu bądź dosiadaniu smoka z doczepioną wieżyczką na grzbiecie.

Ale żeby mieć w ogóle miejsce na pewne popisy, potrzeba przestrzeni. Wśród przygotowywanych lokacji ma się znaleźć miejsce na największe poziomy w historii serii - idealne dla widowiskowych bitew i poszukiwania sekretów. "Możecie rozpocząć rozgrywkę od chodzenia po typowych dungeonach, by w drugiej partii poziomu przejść do otwartych sekwencji" - wyjaśnia Martin. - "Postaramy się, by gracz był w stanie poczuć, że zapewniamy mu odpowiednią dozę różnorodności". Warto odnotować, że pomimo częściowo sandboksowych terenów, deweloperzy będą unikać platformowych sekwencji, jakie znamy z Doom Eternal.

