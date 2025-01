DOOM: The Dark Ages - nowe materiały z Xbox Developer Direct. Znamy wymagania sprzętowe wersji PC

Gdy id Software wypuściło w 2020 roku Doom Eternal, mogłoby się wydawać, że oto dostaliśmy FPS totalny z dodatkowymi elementami (dla niektórych wręcz przekombinowanymi), który sprawia, że naprawdę trudno będzie to w jakikolwiek sposób przebić. Ale w zeszłym roku zawitała pierwsza zapowiedź The Dark Ages, odsłony mającej ukazać przeszłość pogromcy demonów. Na Xbox Developer_Direct otrzymaliśmy jeszcze więcej ciekawych informacji.

Zgodnie z obietnicami, Microsoft wypuściło na swoim evencie rozbudowaną prezentację DOOM: The Dark Ages, zawierającą nowe szczegóły.

Xbox Developer_Direct przyniosło trochę ciekawych materiałów, ale większość osób i tak czekało na trailer kolejnej części legendarnej serii DOOM. I doczekaliśmy się, tak jak można było się spodziewać na samym końcu pokazu. Cóż, było warto, bo wygląda na to, że czeka nas kolejna rewolucyjna odsłona. Tak jak w reboocie z 2016 roku esencją rozgrywki było po prostu bieganie po nawiązujących do klasyki poziomach i zmiatanie demonów, a w Eternal położono ogromny nacisk na skakanie po platformach, The Dark Ages powraca do bardziej statycznej walki. Ale to bynajmniej nie znaczy, że załoga id Software odpuszcza innowacyjność.

Kto zmęczył się nieustannym ciągiem skoków i manewrów z DOOM: Eternal, może być bardzo zainteresowany tym nowym podejściem. Piłotarcza pozwoli nam nie tylko chronić się przed druzgocącymi szarżami wrogów, ale i kontratakować. A w ramach wsparcia tym razem dostaniemy aż trzy różne zestawy broni białej: żelazny kiścień, elektryfikującą rękawicę lub kolczastą maczugę. Nie wspominając o składających się na to wszystko różnorodnych kombinacjach czy ulepszeniach. Oczywiście twórcy nie zapomnieli o bardziej standardowym wyposażeniu, czyli potężnych, siejących postrach pukawkach. Do tego, jak widzieliśmy jeszcze na pierwszym trailerze, wejdziemy w mecha oraz dosiądziemy... smoka.

Ważne usprawnienia dotkną przy tym poziomu trudności. Szczegółowy zestaw suwaków pozwoli graczom na elastyczność w kwestii dopasowania wyzwania do własnych preferencji. A wszystko to w klimatach nawiązujących do średniowiecza. Będziemy eksplorować mroczne, pełne zagrożeń zakątki galaktyki - także te, z których pochodzi Doom Slayer. Ponownie wpisuje się to w motyw przyświecający deweloperom - czyli łączenie przeszłości z nowymi motywami. Jako że mamy do czynienia z prequelem, będzie to dobry punkt wyjścia dla nowych graczy, ale jednocześnie sam konflikt ma zadowolić też weteranów serii. Grę można kupić w przedsprzedaży, a edycja premium lub kolekcjonerska pozwoli nie tylko na uruchomienie gry na dwa dni przed premierą, ale doda też fabularny dodatek DLC, cyfrowy artbook i ścieżkę dźwiękową oraz pakiet skórek boskości. Kolekcjonerka zawierała będzie figurkę DOOM Slayera o wysokości 30,5 cm (PVC), metalową replikę czerwonej karty dostępu, steelbook i oczywiście dysk wraz z zawartością Premium. Poza tym udostępniono szczegółowe wymagania sprzętowe gry:

Minimalne Zalecane Ultra Procesor Intel Core i7 10700K

AMD Ryzen 7 3700X Intel Core i7 12700K

AMD Ryzen 7 5700X Intel Core 17 12700K

AMD Ryzen 7 5700X Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 2060

AMD Radeon RX 6600 NVIDIA GeForce RTX 3080

AMD Radeon AMD RX 6800 NVIDIA GeForce RTX 4080

AMD Radeon RX 7900 XT Pamięć RAM 16 GB RAM 32 GB RAM 32 GB RAM Nośnik pamięci 100 GB SSD 100 GB SSD 100 GB SSD System operacyjny Windows 10 64-bit

Windows 11 64-bit Windows 10 64-bit

Windows 11 64-bit Windows 10 64-bit

Windows 11 64-bit Jakość Niskie detale, 1080p,

60 FPS Średnie detale, 1080p,

60 FPS Wysokie detale, 2160p,

60 FPS

Gry id Software słyną z tego, że są bardzo dobrze zoptymalizowane, więc jakichś wielkich powodów do obaw nie ma, aczkolwiek rzecz jasna do DOOM: The Dark Ages potrzeba już w miarę konkretnego sprzętu, jeżeli chcemy zagrać na odpowiednim poziomie. Na szczęście nawet przy ustawieniach określanych jako niskie (z rozdzielczością Full HD) - tytuł ma działać w 60 klatkach na sekundę. Do tego potrzebny jest procesor Intel Core i7 10700K lub AMD Ryzen 7 3700X, karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 2060 bądź AMD Radeon RX 6600 i 16 GB RAM. Zalecane (2K) potrzebują procesora Intel Core i7 12700K/AMD Ryzen 7 5700X, GPU minimum NVIDIA GeForce RTX 3080 bądź AMD Radeon AMD RX 6800 i już 32 GB RAM. Tak samo jak przy Ultra (4K), z procesorem Intel Core 17 12700K lub AMD Ryzen 7 5700X oraz kartą z rzędu NVIDIA GeForce RTX 4080/AMD Radeon RX 7900 XT. Innymi słowy, kilkuletnie konfiguracje powinny sobie poradzić - zwłaszcza jeśli nie będziemy łasi na rozdzielczość, ale żeby ograć tę pozycję w całej jej okazałości będziemy potrzebowali czegoś naprawdę potężnego. No i 100 GB SSD.

Źródło: Xbox Developer_Direct