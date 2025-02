Doom 2 otrzymał nieoficjalne wsparcie dla Path Tracingu. Całkowicie zmienia on wizualnie niemal 30-letnią grę

Path Tracing w grach to wciąż świeże rozwiązanie, którego pełne wdrożenie jeszcze cztery lata temu pozostawało w sferze marzeń deweloperów. Dzisiaj możemy zaś doświadczyć jego implementacji w pierwszych grach z kategorii AAA. Najbardziej zaawansowana odmiana Ray Tracingu trafia jednak też do starszych produkcji, często za pośrednictwem fanowskich modów. Tak stało się też w przypadku legendarnego Dooma 2. Path Tracing zmienił ją nie do poznania.

Legendarny FPS Doom 2 otrzymał modyfikację, która dodaje wsparcie dla Path Tracingu. Po jej zastosowaniu najbardziej zaawansowana technika śledzenia promieni odpowiada za praktycznie całe oświetlenie w grze.

Zaledwie kilka dni temu Bethesda wypuściła na Steamie i GOG-u kolejną reedycję klasycznych odsłon Dooma. Tym razem produkcja została oparta na nowoczesnym silniku Kex, który wykorzystuje studio Nightdive do remasterowania klasycznych strzelanek. Pakiet jest bardzo dobrze oceniany, pomimo faktu, że nie wprowadza dużych ulepszeń graficznych. Nowy mod, który dodaje Path Tracing do Dooma 2, nie bazuje jednak na silniku Kex. Do odświeżenia oświetlenia wykorzystany został darmowy sourceport GZDoom, choć do działania wymagane są oczywiście pliki z oryginalnej wersji gry. Implementacja Path Tracingu w starych produkcjach daje zawsze ciekawe efekty i trudno pozbyć się wrażenia, że ma to pewien unikalny urok. Tak jest też w przypadku Dooma 2. Mod wykorzystuje Path Tracing do generowania cieni, odbić oraz globalnej iluminacji. Autor chwali się, że nie jest przy tym wykorzystywany tak zwany "prebaking", co oznacza, że technika śledzenia promieni jest zaimplementowana w pełni i odpowiada praktycznie za całość dostępnego w grze oświetlenia. Mamy zatem tutaj do czynienia z jednym z najbardziej realistycznych systemów tego typu w historii branży gier komputerowych. Zmienia to blisko 30-letnią grę nie do poznania.

Stojący za modem użytkownik shirokii wykorzystał ten sam renderer (RTGL1), który użyto w przeszłości do implementacji Path Tracingu w innych produkcjach, w tym Half-Life 1, Quake 1, Serious Sam: The First Encounter, a także w pierwszym Doomie (ten ostatni działa jednak na silniku PrBoom). Autor wprowadził szereg modyfikacji, dzięki czemu możliwe było wdrożenie bazującej na cząsteczkach fizyki krwi, a także modeli przeciwników i obiektów złożonych z niewielkich trójwymiarowych bloków. Ponadto można skorzystać z technik Frame Generation, zarówno w ramach DLSS 3, jak i FSR 3, co powinno umożliwić komfortową rozgrywkę również na słabszym sprzęcie. Jest też wsparcie dla monitorów HDR, kompatybilność z zestawem narzędzi NVIDIA RTX Remix oraz możliwość przełączania się za pomocą jednego klawisza pomiędzy wersją z Path Tracingiem, a edycją z klasycznym oświetleniem. Instalacja moda jest banalnie prosta. Wystarczy zainstalować wydaną niedawno kompilację Doom + Doom II, ściągnąć modyfikację z serwisu ModDB, wypakować ją do pustego folderu i uruchomić launcher, który pozyska automatycznie stosowny plik. Można też ręcznie przekopiować plik "doom2.wad" z DOS-owej wersji gry do folderu z "gzdoom.exe", co zapewne będzie przydatne dla osób posiadających tytuł wyłącznie poza platformami dystrybucji cyfrowej.

Źródło: PC Gamer