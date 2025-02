Doom i Doom II w odnowionej wersji. Dodatkowa zawartość, wprowadzenie polskiego języka i wsparcie dla modów

Ostatnio pojawiła się nowa edycja QuakeConu. Wielkie święto dla fanów kultowych gier id Software to przede wszystkim ponad dwuipółgodzinny panel, w trakcie którego poruszono wiele tematów. Coś dla siebie znaleźć mogli zarówno fani nieco starszych pozycji, jak i tych znacznie nowszych. Ale wydaje się, że największą niespodzianką cieszyli się tym razem ci pierwsi. Po latach bowiem zawitało bowiem nowe, bogate wydanie dwóch pierwszych odsłon.

Doom + Doom II to odnowione wydanie dwóch kultowych gier wraz z solidną dawką modyfikacji oraz dodatków.

W przyszłym roku na rynek wejdzie kolejną część Dooma, ale nim to się stanie pojawia się całkiem ciekawa sposobność na nie lada powrót do przeszłości. W ramach zbliżającej się okrągłej rocznicy drugiej odsłony tej kształtującej gatunek serii Bethesda wypuszcza specjalną kolekcję. Mowa bowiem nie tylko o znacząco odnowionych wersjach Dooma i Dooma II, ale także sporym zestawie dodatków oraz towarzyszących im modów. Za taki pakiet zapłacimy 50,99 złotych. Jest on już dostępny zarówno na Steamie, jak i GOG-u.

Jeśli chodzi o wspomnianą zawartość, wymienić przede wszystkim należy rozwałkę na księżycu Jowisza w TNT: Evilution, walkę o zamknięcie ostatniego piekielnego portalu w The Plutonia Experiment, Master Levels of Doom II, Sigil - przygodę umiejscowioną pomiędzy "jedynką" a "dwójką" od Johna Romero - oraz wreszcie Legacy of Rust: specjalny epizod przygotowany przez id Software, Nightdive Studios oraz Machine Games. No i nie braknie masy usprawnień dla obu Doomów, w tym zwiększenia liczby graczy w deathmatchu do 16, opcji wymiany między soundtrackami oraz wprowadzenia różnych udogodnień, na czele z polskim językiem.

Źródło: Bethesda (Youtube)