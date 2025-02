Call of Duty: Black Ops 6 - Activision i Treyarch zaprezentowali tryb zombie. William Peck powraca

Od zeszłorocznej niesmacznej sytuacji z trzecią odsłoną Modern Warfare minęło już sporo czasu, ale niejeden gracz wciąż ją kojarzy. Activision tymczasem pomimo kontrowersji zdążyło już na tym solidnie zarobić, a teraz wyciągnęło z rękawa Treyarch, by wypuścić na rynek kolejną odsłonę cyklu Black Ops. Od czasu pierwszych ogłoszeń dostaliśmy już całkiem sporo materiałów przedstawiających zawartość - czas na pokaz ważnego dla franczyzy trybu.

Ale czy jest na co czekać? Materiały znalezione pod koniec maja bynajmniej nie wskazują na to, że czeka nas gra, która w jakimś większym stopniu popchnie tę serię do przodu. Ale może mimo wszystko być całkiem niezłym rozdziałem - wszak Treyarch kilka razy już pokazało, że nieźle zna się na swojej robocie. Fani trybu zombie mogą być zadowoleni, bo deweloperzy będą kontynuowali historię The Dark Aether. Potyczki z nieumarłymi mają odbywać się na nowych mapach, do tego oczywiście pojawiają się tak świeżo wprowadzone, jak i znane postacie.

Z pewnością niejednego ucieszy powrót do zwyczajowego konceptu rozgrywki, zamiast bardzo krytykowanej przez społeczność wariacji trybu zombie w otwartym świecie. Akcja przenosi nas na wyspę Terminus, gdzie przetrzymywana jest część bohaterów znanych z Cold War. Z filipińskiego więzienia uwalniają ich Maya Aguinaldo, nowa bohaterka serii, a także całkiem dobrze znana twarz - weteran William Peck. Po gameplay trailerze możemy się spodziewać starej, dobrej walki z żywymi trupami w rundach, a także nowymi zdolnościami i bronią (w tym ciekawy koncept Beammashera), oraz wiele nowych opcji rozbudowywania arsenału. Na pewno można więc powiedzieć, że przynajmniej pojawi się sporo nowości.

It wouldn’t be Treyarch Zombies without a sick new Wonder Weapon.



Say hello to the Beamsmasher: an experimental powerhouse with three unique damage types to help you mow down the horde as you fight for survival on Terminus Island. pic.twitter.com/yQikCkp7nk