Wymagania sprzętowe God of War: Ragnarok PC. Blisko 200 GB na dysku SSD i obowiązkowe konto PlayStation Network

Pecetowa wersja God of War: Ragnarok została ujawniona oficjalnie kilka miesięcy temu. To kolejna produkcja PlayStation Studios, która w tym roku ukaże się na PC - po Helldivers II, Horizon Forbidden West oraz Ghost of Tsushima. Za komputerowe wydanie odpowiada przede wszystkim firma Jetpack Interactive, podobnie jak było to w przypadku poprzedniej części przygód Kratosa i Atreusa. Na nieco ponad miesiąc przed premierą otrzymaliśmy oficjalne wymagania sprzętowe gry.

Studio Sony Santa Monica opublikowało oficjalne wymagania sprzętowe gry God of War: Ragnarok na PC. W oczy rzuca się przede wszystkim ilość wolnego miejsca na dysku oraz konieczność posiadania konta PlayStation Network. Gra zadebiutuje na Steam / Epic Games Store już 19 września.

Wymagania zostały szeroko omówione i podzielone na pięć różnych kategorii. W przeciwieństwie do wielu innych gier w ostatnim czasie, w przypadku God of War: Ragnarok mowa o rozdzielczościach natywnych, a więc bez korzystania z technik skalowania obrazu. Do najniższych detali w Full HD i przy 30 klatkach wystarczą nam takie karty jak NVIDIA GeForce GTX 1060 oraz AMD Radeon RX 5500 XT, natomiast do ustawień średnich i 60 klatek - GeForce RTX 2060 SUPER oraz Radeon RX 5700. Wysokie detale w rozdzielczości Quad HD wymagają posiadania m.in. takich modeli kart jak GeForce RTX 3070 oraz Radeon RX 6800 w połączeniu z 16 GB pamięci RAM. Wymagania co do procesorów są tutaj bardzo niskie i widać, że gra nie będzie przesadnie korzystać z zasobów CPU.

Minimum Zalecane High Performance Ultra Procesor Intel Core i5-4670K

AMD Ryzen 3 1200 Intel Core i5-8600

AMD Ryzen 5 3600 Intel Core i7-7700K

AMD Ryzen 7 2700X Intel Core i7-7700K

AMD Ryzen 7 2700X Intel Core i5-11600K

AMD Ryzen 7 3700X Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1060

AMD Radeon RX 5500 XT NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER

AMD Radeon RX 5700 NVIDIA GeForce RTX 3070

AMD Radeon RX 6800 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

AMD Radeon RX 6900 XT NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

AMD Radeon RX 7900 XT Pamięć RAM 8 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB Miejsce na dysku 190 GB 190 GB 190 GB 190 GB 190 GB System Windows 10 64-bit lub nowszy Windows 10 64-bit lub nowszy Windows 10 64-bit lub nowszy Windows 10 64-bit lub nowszy Windows 10 64-bit lub nowszy Detale gry 1920x1080

Niskie detale

30 FPS 1920x1080

Średnie detale

60 FPS 2560x1440

Wysokie detale

60 FPS 3840x2160

Wysokie detale

60 FPS 3840x2160

Ultra detale

60 FPS

Do rozdzielczości 4K w wysokich ustawieniach graficznych i w 60 klatkach potrzebujemy takich kart jak GeForce RTX 3080 Ti oraz Radeon RX 6900 XT. Najwyższe detale w 4K zadowolą się z kolei takimi modelami jak GeForce RTX 4070 Ti oraz Radeon RX 7900 XT. Wygląda na to jednak, że God of War: Ragnarok będzie miał spory apetyt na miejsce na dysku, bowiem zalecane jest posiadanie 190 GB (rekomendowany jest SSD). Do działania konieczne będzie także posiadanie konta PlayStation Network. Pecetowa wersja God of War: Ragnarok zaoferuje również wsparcie dla następujących technik skalowania: NVIDIA DLSS 3.7, AMD FSR 3.1 oraz Intel XeSS 1.3, a także obsługę Frame Generation dla różnych technik. Poniżej możecie jeszcze zobaczyć kilka nowych screenów z gry, prezentujących m.in. proporcje 32:9, które będą oficjalnie obsługiwane. Premiera 19 września na Steam oraz Epic Games Store.

Źródło: Sony Santa Monica