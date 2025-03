God of War Ragnarök wkrótce zagości na PC. Gra na start zaoferuje wsparcie dla technik NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 3 oraz Intel XeSS

Coraz więcej gier ekskluzywnych z PlayStation 5 trafia ostatecznie także na PC-ty. Co więcej, zwykle są to bardzo dobre porty, które ulepszają nieco grafikę oryginałów i są przyzwoicie zoptymalizowane. Wydawało się jedynie kwestią czasu, że taki los spotka też bardzo wysoko ocenianą grę God of War Ragnarök. Podczas wydarzenia State of Play, firma Sony oficjalnie zapowiedziała, że najnowsza odsłona przygód Kratosa trafi na komputery osobiste już niebawem.

God of War Ragnarök ukaże się na PC-tach we wrześniu bieżącego roku. W pakiecie znajdzie się też dodatek DLC Valhalla. Można ponadto liczyć na wsparcie dla wszystkich trzech technik upscalowania obrazu.

W God of War Ragnarök zagramy na PC-tach już 19 września bieżącego roku. Będzie to kolejna duża ekskluzywna gra z PlayStation 5 dostępna na PC-tach. Produkcja jest bardzo chwalona zarówno przez krytyków, jak i samych graczy. Średnia ocen dziennikarzy branżowych na portalu Metacritic wynosi 94/100. W przypadku zwykłych użytkowników też jest aktualnie wysoka (8,1/10). Posiadacze komputerów osobistych niebawem będą mogli zatem bez przeszkód zagrać w jedną lepszych gier AAA ostatnich lat. Zamówienia przedpremierowe już ruszyły, a oficjalna cena podstawowej wersji gry na platformie Steam wynosi 259 zł. Dostępna jest też edycja Digital Deluxe za 299 zł.

PC-towa wersja God of War Ragnarök zaoferuje kilka ulepszeń względem swojego konsolowego odpowiednika. Przede wszystkim można liczyć na to, że już w dniu premiery będzie wspierała techniki NVIDIA DLSS 3.7, AMD FSR 3.1 i Intel XeSS 1.3. Posiadacze słabszych komputerów będą mogli zatem skorzystać z funkcji, które pozwolą znacząco zwiększyć uzyskiwaną liczbę klatek na sekundę. Gra będzie posiadała ponadto odblokowane FPS-y oraz wsparcie dla ultra-panoramicznych rozdzielczości. Nic nie stanie zatem na przeszkodzie, by przygodami Kratosa w pełni cieszyć się nawet na monitorach o proporcjach 32:9. W skład pakietu wejdzie także oficjalne DLC zatytułowane Valhalla. Nad portem pracuje studio Jetpack Interactive, czyli twórcy PC-towego portu God of War z 2018 roku.

