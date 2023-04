God of War Ragnarök - wprowadzono New Game Plus. Dodatkowe uzbrojenie, zdolności i usprawnieni przeciwnicy

Od premiery hitu studia Santa Monica minęło już nieco czasu i wskutek wielu interesujących premier w pierwszym kwartale 2023 roku temat ten zszedł trochę na boczny tor. Ale tak jak Elden Ring - inna powszechnie doceniana pozycja z zeszłych dwunastu miesięcy - ogłosił niedawno pierwsze DLC, tak najnowszy God of War również otrzyma nieco ciekawej zawartości. A mówimy o pewnej obietnicy, którą deweloperzy złożyli już jakiś czas temu.

God of War Ragnarök wreszcie otrzymał wyczekiwaną wielką aktualizację. Wprowadza ona masę dodatkowej zawartości z New Game Plus na czele.

Deweloperzy zadbali o to, by New Game Plus był faktycznie warty ogrania. Poza oczywistymi kwestiami - jak na przykład przeniesienie niemal całego ekwipunku i zdolności postaci (oprócz specjalnych strzał) - druga rozgrywka pozwoli na konwersję przedmiotów poziomu 9 na "plusowe" odmiany, do gry wejdzie więcej enchantmentów czy modyfikacji zdolności, a ambitniejsi otrzymają możliwość wprowadzenia dodatkowych utrudnień. Co ciekawe, na najwyższym poziomie trudności NG+ dorzuci bossom runiczne pancerze.

Ale to oczywiście nie wszystko. Dodano chociażby szereg nowego oporządzenia. Pojawią się cztery nowe zbroje. Nasze NG+ rozpoczniemy zbroją Czarnego Niedźwiedzia, a poza tym pojawi się także Spartańska, Aresa oraz Zeusa - każda z własnymi zdolnościami. Co więcej, przygotowano dodatkową, spartańską tarczę, możliwą do nabycia u krasnoludzkich braci. No i jest jeszcze cała masa modyfikacji zdolności i znanego już ekwipunku, jakie zaoferuje nam New Game Plus. Kto zatem przeszedł tytuł w okolicach premiery, ma teraz całkiem niezły powód, by powrócić do przygód Kratosa i Atreusa, mierząc się z nowymi wyzwaniami.

