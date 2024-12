Call of Duty: Black Ops 6 - Activision szykuje wiele atrakcji w powracającej serii. Pierwsza zapowiedź i długi materiał

Gdyby trzeba było wymienić serie, które w oczach graczy zostały w ostatnich latach najbardziej zbrukane, Call of Duty raczej bez problemów znalazłoby miejsce w czołówce. W szczególności winę ponosi za to najnowsza odsłona Modern Warfare. Mimo to franczyza nadal przynosi firmie ogromne przychody, bo choć krytyka jest stale obecna, graczy nie brakuje. Na evencie Microsoftu Treyarch pojawiło się zaś z ogłoszonym już wcześniej cyklem Black Ops.

Call of Duty: Black Ops 6 zostało przedstawione na Xbox Games Showcase, ukazując historię czy nowe elementy rozgrywki.

Jak wiemy od końcówki ubiegłego miesiąca, następną grą w uniwersum Call of Duty jest szósta już odsłona Black Ops. Tym razem cofamy się do wczesnych lat dziewięćdziesiątych, gdy amerykański rząd był atakowany od środka przez wrogie siły. To sprawia, że bohaterowie kampanii popadają w niełaskę. Teraz muszą działać w podziemiu, i to nierzadko przeciwko swoim byłym sojusznikom. Twórcy mają czerpać najlepsze wzorce z kultowych części Black Ops, a przy tym dodać coś nowego od siebie. Jako że Black Ops 6 będzie bezpośrednio związane choćby z Cold War, spotkamy znajome twarze, jak np. Russela Adlera.

Jak wynika z dłuższego materiału poświęconego grze, Call of Duty: Black Ops 6 będzie rewolucyjny przynajmniej w kilku aspektach. Wraz z Raven Software, Treyarch wprowadzi szereg różnorodnych map pozwalających na wykonywanie misji na mnóstwo sposobów - powiedziano wręcz, że niejeden z nas będzie miał chęć na przejście niektórych momentów kilka razy, by poznać możliwości. Wykonywanie misji planować mamy w specjalnej wypadowej bazie, której sekrety poznawać będziemy w miarę progresu. Mamy się poczuć jak w pełnokrwistym thrillerze szpiegowskim z masą akcji na najwyższym poziomie. Plus na starcie dostaniemy szesnaście map w dniu premiery, a liczba ta będzie tylko rosła.

Promowany jest przy tym system Omnimovement, gwarantujący znacznie większą swobodę przy manewrowaniu w trakcie walki oraz biegu (np. teraz można wykonywać sprinty w różnych kierunkach), ponadto wzbogacono animacje obrażeń o nowe strefy. Jak wynika z materiału, Treyarch oferuje niespotykane dotąd opcje modyfikowania interfejsu, jak i poziomu trudności, a do trybu wieloosobowego powróci system Prestiżu. Multiplayer dostał na razie dość wstępną prezentację, na czele z wymieniem specjalizacji (Enforcers, Recon i Strategists). Nie zabraknie przy tym nieśmiertelnego trybu Zombie. Ma on być największy w historii, z całym ogromem ulepszeń i nowych atrakcji. I w tym przypadku można się spodziewać późniejszych, bardziej rozszerzonych zapowiedzi. Jeśli chodzi o preordery, za 349 zł kupimy standardowy pakiet, a za 479 zł Edycję Skarbca, oferującą szereg dodatkowych elementów i rozszerzeń.

