DOOM: The Dark Ages - grę będzie można ukończyć używając wyłącznie broni białej. Nowy wymagający wróg na horyzoncie

Trwają przygotowania do bezapelacyjnie jednej z kilku największych premier tego roku. id Software stara się regularnie podnosić poprzeczkę wypuszczając kolejne odsłony swojej najważniejszej serii. I tak po DOOM z 2016 roku pojawiło się już naprawdę mocno odchodzące od klasyki Eternal, a w połowie maja swoją premierę będzie miało The Dark Ages. Obecnie twórcy udzielają wywiadów, w których opowiadają o różnych szczegółach swojego projektu.

Deweloperzy pracujący nad DOOM: The Dark Ages zdradzili, że teoretycznie będziemy mieli możliwość przejścia gry polegając tylko na tarczy i broni do walki wręcz. Co więcej, pojawi się specjalny rodzaj przeciwnika przypominającego marudera z DOOM: Eternal.

Jakkolwiek kolejne odsłony serii zawsze były otwarte na różnych graczy, DOOM to także potencjalny poligon dla osób szukających wyzwań. Temat ten poruszono również w jednym z wywiadów dla numeru PC Gamera. Reżyser gry Hugo Martin zdradził na przykład, że nic nie stoi na przeszkodzie, by spróbować przejść The Dark Ages ograniczając się wyłącznie do broni białej. Porównał to do sytuacji z gry id Software z 2016 roku, gdy ludzie przechodzili grę używając jedynie startowego pistoletu (na tyle słabego, że w Eternal w ogóle nie występował). Podkreślono jednak, że mimo wszystko nie tworzą gry na podobieństwo Dishonored, gdzie szukanie alternatywnych rozwiązań jest zupełnie naturalne.

Można powiedzieć, że DOOM: The Dark Ages ma nawiązać do wyzwań, jakie stawia sobie społeczność związana z grami FromSoftware, gdy np. pokonują wszelkie przeciwności w Dark Souls czy Bloodborne bez levelowania. W tej samej rozmowie Martin dodał, że gracze spotkają się z Agadon Hunterem, wyzwaniem stanowiącym odpowiednik Marudera z DOOM: Eternal - dość kontrowersyjnego demona, wręcz swoistego minibossa, na jakiego co jakiś czas natykał się Slayer. Choć Agadon nie będzie bezpośrednio wzorowany na Maruderze, również ma sprawdzać, jak dobrze gracz opanował kluczowe mechaniki rozgrywki.

