Zalety WiFi 7: Qualcomm szczegółowo wyjaśnia różnice pomiędzy WiFi 6 a nadchodzącym standardem

Prace nad standardem WiFi 7 trwają najlepsze. Mimo że poprzednik, a konkretnie rzecz biorąc – jego ewolucja WiFi 6E, jest stosunkowo młodym bytem, coraz częściej mówi się o kolejnej generacji. Qualcomm postanowił wyjaśnić w możliwie klarowny sposób największe zalety WiFi 7. Podwojenie prędkości względem WiFi 6 przy jednoczesnym zmniejszeniu opóźnienia o połowę, to nie wszystko, czego możemy spodziewać się po kolejnej iteracji standardu. W grę wchodzą bowiem usprawnione rozwiązania, które wpłyną pozytywnie również na jakość połączenia. Na wdrożenie standardu przyjdzie nam jeszcze poczekać. Niemniej, podsumujmy największe zalety, tak zwanego 802.11be, które zostały przekazane przez Qualcomma.

Tak, WiFi 6 oraz WiFi 6E w dalszym ciągu „pachną nowością”, natomiast nie przeszkadza to w prowadzeniu prac nad następcą rzeczonej technologii. Jeszcze w styczniu MediaTek przekazał, że pierwsze urządzenia wyposażone w standard 802.11be trafią na rynek już w przyszłym roku. Odpowiednie technologie zostały już zaprezentowane partnerom. Teraz, swoje informacje przedstawiło inne przedsiębiorstwo zainteresowane WiFi 7. Przede wszystkim, nowość zaoferuje dwukrotnie wyższą prędkość w stosunku do WiFi 6. Co ważne, będzie to możliwe przy równoległym skróceniu opóźnień o połowę. Docenią to przede wszystkim gracze, dla których rzeczona kwestia jest szczególnie ważna.

Będziemy mieli również do czynienia ze zmniejszoną interferencją sygnałów z zewnątrz domu, czyli z mniejszymi zakłóceniami. WiFi 7 będzie mogło działać na częstotliwościach 2,4 GHz, 5 GHz oraz 6 GHz, a maksymalna szerokość kanału wzrośnie do 320 MHz. Szczytowe prędkości sięgną 40 Gb/s. Uświadczymy tu również nowego schematu modulacji 4K QAM. To, w połączeniu z technologią multi-link (MLO), wpłynie pozytywnie na prędkości oraz opóźnienia. Z dalszymi szczegółami możecie zapoznać się na dedykowanej witrynie Qualcomma.

Źródło: Qualcomm