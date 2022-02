Test obudowy Corsair iCUE 5000T RGB - Pojemny, przewiewny i nowoczesny olbrzym z sześcioma listwami RGB LED

Składając nowy zestaw komputerowy wielu konsumentów zaczyna od wyboru karty graficznej i procesora, które jednoznacznie przekładają się na wydajność w grach i programach. Następnie nacisk kładziony jest na płytę główną i moduły RAM, zwłaszcza gdy ktoś planuje podkręcanie. Potem zostaje nam chłodzenie procesora i nośniki danych, a na samym końcu, z resztek drobniaków w portfelu kupowany jest zasilacz i obudowa. Entuzjaści PC wiedzą jednak, że takie podejście nie jest najlepsze. W końcu PSU i obudowa kupione z głową przeżyją nie jedną konfigurację, a oszczędność będzie widoczna na przestrzeni lat. Dzisiaj więc bierzemy na test obudowę z wyższej półki, czyli model Corsair iCUE 5000T RGB. Ma ona podobno zadowolić wszystkich - fanów podświetlenia RGB LED, niskich temperatur oraz wzorowej kultury pracy.

Autor: Przemysław Banasiak

Corsair to doświadczony lider na rynku sprzętu komputerowego. Firma założona została w 1994 roku w Stanach Zjednoczonych i obecna jest w sklepach na całym świecie. Amerykanie mają w swojej ofercie obudowy, nośniki SSD, moduły RAM, zasilacze, chłodzenia procesora, pasty termoprzewodzące, słuchawki, myszki, klawiatury, monitory, fotele, różne akcesoria, sprzęt do streamingu, elementy do układów LC/WC oraz gotowe zestawy komputerowe. Wszystko to w różnych segmentach cenowych i wydajnościowych, tak by każdy znalazł coś dla siebie. W połączeniu z agresywnym, nowoczesnym marketingiem i dobrym wsparciem posprzedażowym przysporzyło im to sporo wiernych fanów. Amerykanie jednak nie zwalniają tempa.

Corsair iCUE 5000T RGB to dwukomorowa, nowoczesna obudowa z oryginalnym designem. Skierowana jest do fanów bogatego, wysoce konfigurowalnego podświetlenia RGB LED i niskich temperatur.

Najnowszą pozycją w portfolio Korsarzy jest testowana dzisiaj obudowa Corsair iCUE 5000T RGB. Jest to spora i ciężka konstrukcja klasy premium w formacie Mid Tower, która dostępna jest w dwóch kolorach - czarnym lub białym. Oba warianty wyposażono w panele boczne osadzone na zawiasach, fabryczne podświetlenie RGB LED, trzy wentylatory 120-milimetrowe, bogaty zestaw filtrów przeciwkurzowych oraz rozbudowany panel I/O. Stylistyka jest nowoczesna, acz nie przesadzona i pamiętano o wentylowanym przodzie oraz górze.

Specyfikacja Corsair iCUE 5000T RGB:

Wymiary: 560 x 251 x 530 (W x S x G)

Materiały: Stal / Hartowane Szkło / Tworzywa sztuczne

Obsługiwane formaty: E-ATX / ATX / Micro-ATX / Mini-ITX

Maksymalna wysokość coolera CPU: 170 mm

Maksymalna długość karty graficznej: 400 mm

Liczba slotów kart rozszerzeń: 7 + 2

Liczba zatok wewnętrznych 3.5 / 2.5 cala: 2 / 5

Liczba zatok zewnętrznych 5.25 cala: 0

Wyjścia na przednim panelu: 4x USB 3.2 Gen 1 typu A / 1x USB 3.2 Gen 2 typu C/ 1x Audio

Maty wygłuszające: brak

System chłodzenia Corsair iCUE 5000T RGB:

2x 140 lub 3x 120 mm (3x 120 mm ARGB LED Fabrycznie / Front)

2x 140 lub 3x 120 mm (Góra)

1x 120 mm (Tył)

3x 120 mm (Bok)

Filtry przeciw kurzowi: Front / Dół / Góra / Bok

Corsair iCUE 5000T RGB to dwukomorowa obudowa o wymiarach 560 x 251 x 530 (wysokość x szerokość x głębokość) milimetrów, która wykonana została ze stali, hartowanego szkła oraz tworzyw sztucznych. W środku zmieścimy wszystkie konsumencie podzespoły - płyty główne w standardzie Mini ITX, Micro ATX, ATX lub EATX; karty graficzne o długości do 400 milimetrów; wieżowe chłodzenia procesora o wysokości do 170 milimetrów oraz zasilacze ATX nie dłuższe niż 250 milimetrów. Dla nośników danych przewidziano dwa miejsca 3,5 cala lub pięć 2,5 cala. Pod względem wentylacji zainstalować można łącznie do dziesięciu wentylatorów, z czego fabrycznie otrzymujemy trzy 120-milimetrowe jednostki z wyższej półki. Również fani chłodzenia cieczą mają powód do zadowolenia bo przewidziano trzy miejsca na chłodnice 360-milimetrowe.