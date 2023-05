Nothing Phone (2) pojawił się w benchmarku Geekbench. Jaką wydajność uzyskuje smartfon z flagowym Snapdragonem?

Nothing Phone (1) zachwycił wielu użytkowników swoim niespotykanym wyglądem i oryginalnym systemem podświetlenia Glyph. Urządzenie to otrzymało wydajny średniopółkowy procesor Snapdragon 778+. Jak donosi użytkownik Twittera o nicku Yabhishekh, następca Nothing Phone'a został właśnie przetestowany w popularnym benchmarku Geekbench. Zobaczmy zatem jakich osiągów możemy się spodziewać po tajemniczym SoC Qualcomm Snapdragon.

Jak donosi użytkownik Twittera o nicku Yabhishekh Nothing Phone (2) został przetestowany w benchmarku Geekbench. Niestety nie ma pewności jaki dokładnie SoC znajduje się w środku smartfona.

Według hinduskiego użytkownika Twittera o nicku Yabhishekh druga generacja Nothing Phone'a ma dostać flagowy układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 i 12 GB pamięci RAM. Chociaż występują tutaj pewne wątpliwości, bowiem producent przeniósł swego czasu produkcję tego SoC-u do TSMC, gdzie powstała bliźniacza konstrukcja - Snapdragon 8+ Gen 1. Co może oznaczać słabszą dostępność tych układów na rynku. Nadto Snapdragon 8+ Gen 1 utrzymuje boost na głównym rdzeniu na częstotliwości 3.2 GHz, a chip zastosowany w Nothing Phone (2) nie może się tym poszczycić, osiągając jedynie 3.0 GHz. Zdaje się to potwierdzać jednak zastosowanie słabszego i cieplejszego Snapdragona 8 Gen 1, choć nie ma co do tego pewności.

Pomiar wydajności odbył się na piątej wersji oprogramowania, w której telefon zdobył 1253 punkty w teście pojedynczego rdzenia i 3833 w teście wielordzeniowym. Zatem możemy się spodziewać wydajności zbliżonej do takich telefonów jak: Motorola Edge 30 Ultra czy Samsung Galaxy S22 Ultra. Dodając do tego informację z wcześniejszych przecieków, po telefonie możemy się spodziewać pamięci masowej 256 GB, wyświetlacza OLED z częstotliwością odświeżania 120 Hz, a także baterii o pojemności 5000 mAh. Prawdopodobnie oryginalna stylistka urządzenia zostanie zachowana również przy drugiej generacji smartfona.

