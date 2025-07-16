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Departament Handlu USA zezwala na sprzedaż akceleratorów AMD MI308 na rynku chińskim po miesięcznych negocjacjach

Maciej Lewczuk | 16-07-2025 12:00 |

Departament Handlu USA zezwala na sprzedaż akceleratorów AMD MI308 na rynku chińskim po miesięcznych negocjacjachAdministracja Trumpa złagodziła ograniczenia eksportowe wobec Chin dotyczące akceleratorów AI. AMD ogłosiło plany wznowienia dostaw układów Instinct MI308 na chiński rynek po uzyskaniu zgody Departamentu Handlu USA. Jest to istotny zwrot w polityce handlowej i może przynieść firmie znaczące korzyści finansowe. NVIDIA otrzymała podobne pozwolenie na sprzedaż chipów H20. Rynek zareagował na te informacje, a akcje obydwu firm zyskały znacząco na wartości.

Zostaliśmy niedawno poinformowani przez Departament Handlu, że wnioski licencyjne na eksport produktów MI308 do Chin będą rozpatrywane pozytywnie - oświadczenie AMD.

Departament Handlu USA zezwala na sprzedaż akceleratorów AMD MI308 na rynku chińskim po miesięcznych negocjacjach [1]

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Firma AMD poinformowała o planach wznowienia dostaw akceleratorów graficznych Instinct MI308 do Chin. Firma otrzymała pozytywny sygnał od Departamentu Handlu USA dotyczący rozpatrywania wniosków licencyjnych na eksport tych układów. Jest to niezwykle ważny zwrot w polityce handlowej administracji Trumpa wobec technologii sztucznej inteligencji. Akceleratory MI308 zostały opracowane specjalnie na rynek chiński, jako ograniczona wersja wydajnej serii MI300. Topowego model AMD Instinct MI300X oferuje 192 GB pamięci HBM3 i wyprzedził konkurencyjny NVIDIA H100 pod względem wydajności. MI308 jest okrojoną wersją tego układu, dostosowaną do wymogów amerykańskich restrykcji eksportowych.

Departament Handlu USA zezwala na sprzedaż akceleratorów AMD MI308 na rynku chińskim po miesięcznych negocjacjach [2]

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Restrykcje wprowadzone w kwietniu 2025 roku przez administrację Trumpa objęły także układy NVIDIA H20 i AMD MI308. Firmy ostrzegały przed znacznymi stratami finansowymi. AMD szacowało koszty na około 800 mln dolarów w postaci zapasów i zobowiązań zakupowych. NVIDIA z kolei mówiła o potencjalnych stratach rzędu 5,5 mld dolarów. Obecne złagodzenie polityki eksportowej jest wynikiem intensywnego lobbingu branży półprzewodników. Reakcja rynku była natychmiastowa. Akcje AMD wzrosły o prawie 7 proc., a NVIDIA o ponad 4 proc. Chiny pozostają jednym z najważniejszych rynków dla producentów akceleratorów AI, gdyż jest to znaczący procent globalnych przychodów w tej branży. Sekretarz Skarbu Scott Bessent określił obecne relacje handlowe między krajami jako znajdujące się w "bardzo dobrym miejscu" przed istotną datą, czyli 12 sierpnia, kiedy wygaśnie obecne zawieszenie ceł.

Źródło: Bloomberg, CNBC
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