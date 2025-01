CMF Phone 1 - poznaliśmy specyfikację smartfona. To może być hit na miarę Nothing Phone'a (2a)

Firma Nothing ma już na swoim koncie trzy bardzo ciekawe smartfony, które wyróżniają się np. niepowtarzalną stylistyką. Niedawno ogłoszono wprowadzenie jej submarki o nazwie CMF. Czego można się po niej spodziewać? Mniej więcej tego, czego oczekujemy po produktach z logo POCO, czyli bardziej atrakcyjnych cen i nadal mocnych specyfikacji (kosztem paru oszczędności). Wydaje się, że oba warunki zostaną spełnione w 100% w przypadku nadchodzącego CMF Phone'a 1.

CMF Phone 1 nie będzie miał systemu podświetlenia Glyph znanego z Nothing Phone'ów, jednak ma wyróżniać się prawdopodobnie wymienialnymi pleckami. Premiera smartfona powinna odbyć się już 8 lipca.

Yogesh Brar (@heyitsyogesh) podzielił się właśnie szczegółami na temat omawianego smartfona. Wygląda na to, że CMF Phone 1 będzie nieco okrojoną, choć wcale nie mniej ciekawą wersją Nothing Phone'a (2a). Całość ma wyróżniać się 6,7-calowym ekranem AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+. Chip to z kolei MediaTek Dimensity 7300. Zdjęcia będzie można zrobić za pomocą podwójnego aparatu głównego 50 MP z czujnikiem głębi lub przedniej kamerki 16 MP. Na pokładzie znajdziemy również czytnik linii papilarnych pod wyświetlaczem oraz slot na kartę microSD (do 2 TB).

CMF Phone 1



- 6.7" FHD+ AMOLED, 120Hz

- MediaTek Dimensity 7300 SoC

- 50MP + depth sensor

- 16MP selfie

- in-display FP

- 6/128GB , 8/128GB

- 2TB expandable via microSD

- 5,000mAh battery, 33W charging

- Android 14



Pricing:

Rs 15,999 & Rs 17,999 (discounted)



Thoughts on this? — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) June 26, 2024

CMF Phone 1 ma być dostępny w wersjach pamięciowych 6+128 GB oraz 8+128 GB. Całość będzie zasilana przez akumulator 5000 mAh z obsługą ładowania 33 W. System to oczywiście Android 14. Urządzenie nie będzie miało systemu podświetlenia Glyph znanego z Nothing Phone'ów, jednak ma wyróżniać się prawdopodobnie wymienialnymi pleckami. Premiera smartfona powinna odbyć się już 8 lipca. Oczekujemy, że będzie kosztował nie więcej niż 1500 zł (o ile od razu trafi do naszego kraju).

Źródło: GSMarena, @heyitsyogesh, Times Now