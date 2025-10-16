Nowy iPad Pro z czipem Apple M5. Tandem OLED z ProMotion, autorskie czipy łączności, Adaptive Sync i iPadOS 26
Przedsiębiorstwo Apple przedstawiło kilka nowych produktów opartych na czipie Apple M5, z których MacBook Pro został już omówiony na PurePC. Teraz weźmiemy na tapet tytułowego tableta z serii iPad Pro, który występuje w dwóch wariantach. Każdy z nich ma naprawdę smukłą konstrukcję, ekran Tandem OLED ze zmiennym odświeżaniem, świeże standardy łączności, wspiera rysiki tej firmy, a także ma port Thunderbolt. Najlepsza konfiguracja to 16 GB RAM i 2 TB na dane.
Tablet Apple iPad Pro doczekał się odświeżenia. Do serii wprowadzono nowy czip M5, który zaprezentuje swoje możliwości na 11-, bądź 13-calowym panelu Tandem OLED. Nie brakuje tu Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, a nawet łączności 5G.
Apple iPad Pro oraz iPad Air - debiut kolejnej generacji tabletów. Ekrany Tandem OLED, nowe akcesoria i wydajniejsze układy
Nowy Apple iPad Pro to bardzo smukłe urządzenie, którego grubość wynosi tylko trochę ponad 5 mm. Na jego pokład trafił wspomniany czip Apple M5, który w zależności od wersj pamięciowej zaoferuje 9- lub 10-rdzeniowy procesor. Sprzęt będzie mógł skorzystać z ulepszonego układu graficznego, co powinno się przełożyć na lepszą wydajność w aplikacjach i grach z Ray Tracingiem, czy np. szybsze generowanie obrazów i ogólnie sprawniejszą obsługę AI. Pod względem swoich parametrów wyświetlacz Tandem OLED to wysoka półka, acz jest dość słabo zabezpieczony (w skali Mohsa odporność na zarysowania to tylko "czwórka"). Nowość korzysta z dwóch autorskich czipów, które odnoszą się do łączności bezprzewodowej: Apple N1 zarządza Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 i Thread, z kolei modem Apple C1X odpowiada za łączność 5G.
|Apple iPad Pro 11 cali z czipem Apple M5
|Apple iPad Pro 13 cali z czipem Apple M5
|Procesor
|do 512 GB: 9-rdzeniowy (3P/6E)
od 1 TB: 10-rdzeniowy (4P/6E)
|Układ graficzny
|10-rdzeniowy
|NPU
|16-rdzeniowy
|Pamięć RAM
|do 512 GB: 12 GB (153 GB/s)
od 1 TB GB: 16 GB (153 GB/s)
|Pamięć wbudowana
|256 GB, 512 GB, 1 TB lub 2 TB
|Wyświetlacz
|11" 2420 x 1668 px, od 10 - 120 Hz (ProMotion), Tandem OLED, Ultra Retina XDR, True Tone, do 1000 nitów w trybie SDSR, do 1600 nitów w HDR (peak), 2 000 000:1, 264 PPI
|13" 2752 x 2064 px, od 10 - 120 Hz (ProMotion), Tandem OLED, Ultra Retina XDR, True Tone, do 1000 nitów w trybie SDSR, do 1600 nitów w HDR (peak), 2 000 000:1, 264 PPI
|Łączność
|Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 i Thread (Czip Apple N1)
Opcjonalnie 5G (Czip Apple C1X) i GPS
|Obsługa eSIM
|Tak
|Porty, złącza i sloty
|1 x Thunderbolt / USB 4 (DP, 40 Gb/s)
|Aparat z przodu
|12 MP (Center Stage, f/2.0) / max. 1080p przy 30 kl/s
|Aparaty z tyłu
|12 MP (f/1.8) / max. 4K przy 60 kl/.s
|Audio
|Cztery głośniki
|Mikrofon
|Układ czterech mikrofonów klasy studyjnej do rozmów oraz rejestrowania dźwięku i materiałów wideo
|Norma odporności
|IP42
|Akumulator
|31,29 Wh / 8160 mAh
|38,99 Wh / 10209 mAh
|Czas pracy
|Do 10 godzin przeglądania internetu przez Wi-Fi lub oglądania wideo
Wi-Fi + Cellular: Do 9 godzin przeglądania internetu przez sieć komórkową
|Obsługa rysików
|Apple Pencil Pro: Tak
Apple Pencil (USB-C): Tak
|System
|iPadOS 26
|Wymiary
|249,7 x 177,5 x 5,3 mm
|281,6 x 215,5 x 5,1 mm
|Waga
|Wi-Fi: 444 g
Wi-Fi + Cellular: 446 g
|Wi-Fi: 579 g
Wi-Fi + Cellular: 582 g
|Kolory
|Srebrny, Gwiezda czerń
|Co w zestawie
|Przewód USB typu C do ładowania (1 m), ściereczka do czyszczenia w opcji z nanostrukturalnym szkłem wyświetlacza
|Dostępność
|22 października 2025 roku
|Dodatki
|Szkło nanostrukturalne: +500 zł (tylko dla wersji 1 i 2 TB)
AppleCare Protection Plan: +399 zł
Wariant Wi-Fi + Cellular: +1000 zł
Apple Pencil (USB-C): +389 zł
Magic Keyboard: +1499 zł
Apple Pencil Pro: + 649 zł
|Ceny
|12/256 GB: 4999 zł
12/512 GB: 5999 zł
16 GB / 1 TB: 7999 zł
16 GB / 2 TB: 9999 zł
|12/256 GB: 6499 zł
12/512 GB: 7499 zł
16 GB / 1 TB: 9499 zł
16 GB / 2 TB: 11499 zł
Apple iPad i Apple iPad Air - tablety z nowych serii zaprezentowane. Lepsza wydajność, obsługa eSIM i odświeżona Magic Keyboard
Na pokładzie znalazł się tylko jeden port Thunderbolt, który może również przesyłać sygnał wideo - tutaj warto nawiązać do obsługi technologii Adaptive Sync na zewnętrznych ekranach. Do tego mamy dostęp do czterech głośników ze wsparciem ze strony Dolby Atmos, co w zestawieniu ze stosunkowo energooszczędnym czipem ma zapewnić maksymalnie 10 godzin oglądania filmów (choć tylko w wersji Wi-Fi). Nie zabrakło wsparcia dla rysików, a do tego możemy liczyć na dedykowane etui z klawiaturą. Ciekawostką jest to, że wraz z nowym iPadem Pro, a zasadniczo to na nim, debiutuje aplikacja Podgląd, która służy do wyświetlania i edytowania plików PDF. Jeśli chcemy zapoznać się z oficjalną wiadomością, w której bardziej szczegółowo, acz w bardziej marketingowym tonie opisano tablet iPad Pro z czipem Apple M5, to znajdziemy ją TUTAJ.