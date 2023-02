Moore Threads MTT S80 - chińska karta graficzna doczekała się kolejnego testu. Z trudem konkuruje z układem GeForce GT 1030

Choć wszyscy zdają się koncentrować na jednostkach NVIDIA Ada Lovelace czy AMD RDNA 3, to jednak w ostatnim czasie nie brakowało innych ważnych osiągnięć w dziedzinie GPU. Premiera kart Intel ARC to jedno - nie sposób nie wspomnieć też o chińskiej karcie graficznej Moore Threads MTT S80, o której pisaliśmy już na naszych łamach. Model ten doczekał się właśnie kolejnego testu, który tym razem przeprowadził południowokoreański serwis BullsLab. Trzeba przyznać, że recenzent nie miał dla dzieła Chińczyków zbyt wiele litości...

Przypomnijmy, że układ S80 bazuje na procesorze graficznym opartym na architekturze MUSA (12 nm). Karta posiada m.in. 4096 rdzeni FP32 czy 16 GB pamięci VRAM, a ponadto obsługuje interfejs PCIe 5.0. Jak się okazuje, proces instalacji tej karty nie jest zbyt oczywisty. Układ działa tylko z niektórymi płytami głównymi i monitorami. Ponadto MTT S80 nie obsługuje najnowszego systemu Windows i wielu nowoczesnych gier. Karta jest obecnie ograniczona do gier DX9 i nie obsługuje teselacji. W teście układ został porównany do dwóch nie najnowszych już kart NVIDII, czyli GeForce GTX 1060 i GeForce GT 1030. Jak się okazuje, model S80 ma spore trudności, by rywalizować choćby z najsłabszą dostępną jednostką opartą na architekturze Pascal.

Choć zdarzają się gry, w których Moore Threads MTT S80 spisuje się lepiej od GeForce'a GT 1030 (np. CS GO czy Lost Ark), to jednak w ogólnym rozrachunku spisuje się bardzo nierówno, a poza tym pobiera mnóstwo energii elektrycznej. Wspomniana karta Zielonych często występuje z chłodzeniem pasywnym i pobiera do 30 W, podczas gdy układ chińczyków może pobierać nawet do 250 W (ponad 100 W w spoczynku!). Tester wskazuje również na brak kompatybilności karty z profesjonalnymi obciążeniami (choć obsługuje technologię NVIDIA CUDA) czy fakt, że nie obsługuje nawet dekodowania AVI z YouTube (mimo, że obsługa AV1 jest wszędzie reklamowana). Tak czy siak, pierwsze koty za płoty - to dopiero początek starań Moore Threads i firma na pewno wyciągnie odpowiednie wnioski w przyszłości.

