Moore Threads MTT S80 - pierwsza chińska karta graficzna PCIe 5.0 dedykowana do gier, ale czy pójdzie na niej Crysis?

Jakiś czas temu pisaliśmy o premierze egzotycznej karty graficznej Moore Threads MTT S80, która jako pierwsza gamingowa chińska karta wdrożyła standard PCIe 5.0. Entuzjasta technologii, Löschzwerg jest jedną z nielicznych osób, które posiadają tę jednostkę poza państwem środka i postanowił ją dogłębnie sprawdzić. Jakie osiągi zaprezentuje egzotyczny układ w opozycji do GPU Intel Alchemist? Czy w ogóle pójdzie na niej Crysis?

Moore Threads MTT S80 nie jest high-endową kartą graficzną i nie powinniśmy oczekiwać, że pokona najnowsze układy NVIDIA GeForce, AMD Radeon czy Intel Arc. Akcelerator graficzny uzbrojony jest w 4096 rdzeni opartych na architekturze MUSA i posiada 16 GB pamięci GDDR6. Jednak najciekawszą informacją jest to, że układ krzemowy wspiera interfejs PCIe Gen5. Dodam, że nawet najnowsze karty NVIDIA z serii RTX 4000 oraz AMD RX nie są zgodne z tym standardem. Jak podaje Löschzwerg chińskie GPU obsługuje jedynie interfejsy API DirectX9 i DirectX11. Nadto architektura procesora graficznego nie obsługuje nawet bardzo podstawowej technologii, takiej jak teselacja.

Według testów w 3DMark udostępnionych przez Löschzwerga azjatyckie GPU jest znacznie wolniejsze od Intel Arc A770, który tak samo jest stosunkowo nową architekturą i również oferuje 16 GB pamięci VRAM. Moore Threads MTT S80 jest wolniejszy od 35 do 64% od Intel Arc A770. Warto dodać, że producent dalej pracuje nad poszerzeniem listy obsługiwanych gier i udoskonalaniem sterowników. Choć jak donoszą chińscy recenzenci i Löschzwerg, karta graficzna nadal ma problemy z poborem energii elektrycznej, ponieważ w spoczynku pobiera aż 110 W. Odpowiadając na pytanie zadane w tytule to: tak, posiadając Moore Threads MTT S80 jesteśmy w stanie grać w Crysisa jednak jedynie po włączeniu trybu kompatybilności D3D9.

OG Crysis is working on MTT S80 D3D9 only, at least for the moment.



I'm tired... Getting a beer now #moorethreads #mtt #s80 #crysis pic.twitter.com/rFqHjlxSNu