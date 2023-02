NVIDIA GeForce RTX 4000 - przetestowano kartę z pełnym układem AD106. Jak wypada na tle GeForce RTX 3070 Ti?

Co rusz przychodzą do nas nowe wiadomości na temat opracowywanych układów od NVDII. Na chińskim forum ChipHell światło dzienne ujrzały właśnie informacje o rzekomych testach karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4000, opartej na rdzeniu AD106. Wygląda na to, że karta będzie wydajnościowo bardzo zbliżona do GeForce RTX 3070 Ti. Jednak z benchmarków można uzyskać sporo więcej informacji na temat zaprojektowanego chipu Ada Lovelace.

Wiadomo, że nadchodzący układ będzie oparty na pełnym rdzeniu AD106, jednak dokładna nazwa karty nie jest na ten moment poznana. Według wielu doniesień obciętą wersję tego rdzenia ujrzymy w GeForce RTX 4060 Ti (4352 rdzeni CUDA), natomiast mocniejszy wariant GeForce RTX 4070 będzie bazował na układzie AD104 (5888 rdzeni CUDA). Wiemy jednakże, że zbliżający się nowy układ ma posiadać 4608 rdzeni CUDA. Oferować będzie 8 GB pamięci na 128-bitowej szynie danych. Z udostępnionej specyfikacji dowiadujemy się również, że GPU ma być wyposażone w 32 MB pamięci podręcznej L2, 144 jednostki teksturujące (TMU) oraz 48 jednostek renderujących (ROP). Co ciekawa karta przy podobnej wydajności co wspomniany GeForce RTX 3070 Ti zużywa o 26% mniej mocy (180 W). Zapowiada się więc całkiem interesująco. Poniżej możemy zobaczyć wyniki z programu AIDA64 oraz różnych odmian benchmarku 3DMark.

Wiemy, że nadchodzący układ graficzny zapewnia do 26 TFLOPS teoretycznej mocy dla obliczeń pojedynczej precyzji (FP32), tak więc jest o 13% mocniejszy niż GeForce RTX 3070 Ti. Jednak co bardziej istotne, w teście "DirectX Ray Tracing Feature Test" okazał się lepszy aż o 25% od jego konkurenta (co związane jest z dużo mocniejszymi rdzeniami RT 3. generacji w Ada). W większości benchmarków karta wypada bardzo podobnie wydajnościowo do GeForce RTX 3070 Ti, z przewagą bądź stratą kilku procent w zależności od testu. Wiadomo też, że rdzeń AD106 będzie używany do różnych wariantów karty GeForce RTX 4060 (prawdopodobnie) oraz do mobilnej wersji GeForce RTX 4070 Laptop GPU, który korzysta właśnie z pełnego układu AD106. Mamy więc do czynienia z bardzo ciekawym układem, który sprawdzi się do rozgrywki w Full HD przy większej liczbie klatek oraz do rozdzielczości 1440p, wspomaganej np. przez DLSS 3.

Źródło: WCCFTech, ChipHell