NVIDIA AD106 i AD107 - procesory graficzne dla kolejnych modeli GeForce RTX 4000 uchwycone na pierwszych zdjęciach

Po premierach kart graficznych GeForce RTX 4090, RTX 4080 i RTX 4070 Ti oczekujemy już debiutu kolejnych, coraz tańszych jednostek opartych na architekturze Ada Lovelace. Spora część z nich oparta będzie na rdzeniach AD106 oraz AD107. Wstępna specyfikacja tych układów mogła się przewijać gdzieś w dotychczasowych doniesieniach, jednak dziś docierają do nas nowe informacje o ich przewidywanej powierzchni.

Wygląda na to, że rdzenie NVIDIA AD106 i AD107 będą one zauważalnie mniejsze od swoich poprzedników. Układy będą stanowić bazę dla mobilnych i desktopowych kart graficznych GeForce.

Jak donosi YouTuber Moore’s Law is Dead, rdzenie NVIDIA AD106 i AD107 będą cechowały się bardzo niewielkimi gabarytami. Model AD106, który powinien być podstawą np. dla GeForce'a RTX 4060 ma wyróżniać się powierzchnią w okolicach 180 - 190 mm². To bardzo niewiele - poprzedni rdzeń NVIDII z tego segmentu, czyli GA106 ma rozmiar 276 mm², a więc mamy tu do czynienia ze zmniejszeniem matrycy aż o 45%. Nieźle wypada też pod tym względem rdzeń AD107, który ma powierzchnię ok. 150 - 160 mm², czyli ok. 20% mniejszą od GA107 (200 mm²).

O ile z mniejszą lub większą dokładnością jesteśmy już w stanie przewidzieć, jaką specyfikacją zaoferują wspomniane rdzenie, to jednak zagadką pozostaje liczba tranzystorów dla każdego GPU. Biorąc pod uwagę gęstość tranzystorów procesu TSMC 4N, spekuluje się, że otrzymają one pomiędzy 19 a 22 miliardami tranzystorów. Na układach AD106 i AD107 będą bazować nie tylko desktopowe karty graficzne, lecz także mobilne warianty z dopiskiem Laptop. Wiemy już, że pierwsze notebooki z grafiką NVIDIA GeForce RTX 4070, RTX 4060 i RTX 4050 ujrzą światło dzienne 22 lutego. Modele wyposażone w GPU RTX 4060 / RTX 4050 (AD107) będą zaczynać się od 999 USD, a natomiast laptopy z wariantem RTX 4070 (AD106) będą kosztować co najmniej 1500 USD.

AD102 AD103 AD104 AD106 AD107 Powierzchnia 608 mm² 379 mm² 295 mm² 180 - 190 mm² 150 - 160 mm² Liczba tranzystorow 76,3 mld 45,9 mld 35,8 mld ? ? Układy SM 144 84 60 36 24 Jednostki CUDA 18432 10752 7680 4608 3072 Magistrala VRAM 384-bit 256-bit 192-bit 128-bit 128-bit Pamięć L2 96 MB 64 MB 48 MB 32 MB 32 MB PCIe 4.0 x16 4.0 x16 4.0 x16 4.0 x8 4.0 x8

Źródło: Moore’s Law is Dead, WCCFTech, VideoCardz