NVIDIA GeForce RTX 4070 - nowe informacje o specyfikacji karty graficznej Ada Lovelace ze średniego segmentu

W tym roku NVIDIA wprowadziła do sprzedaży jedną kartę graficzną, bazującą na architekturze Ada Lovelace. Mowa o GeForce RTX 4070 Ti, który początkowo miał trafić do sprzedaży jeszcze w listopadzie 2022 roku, tyle że pod nazwą GeForce RTX 4080 12 GB. Pierwszy model mamy zatem z głowy, a na horyzoncie widać już kolejne układy graficzne nowej generacji. Jedną z takich kart jest GeForce RTX 4070. W sieci pojawiły się nowe informacje o specyfikacji karty graficznej ze średniego segmentu wydajnościowego.

Według najnowszych doniesień, karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4070 ma charakteryzować się bazowym taktowaniem na poziomie 1920 MHz, z kolei w trybie GPU Boost zegary mają dochodzić do 2475 MHz. W przypadku taktowania bazowego mowa zatem o zauważalnie niższej wartości w porównaniu do dotychczasowych kart GeForce RTX 4000. Niższy jednak będzie współczynnik TDP, domyślnie ustalony na poziomie 200 W. Oprócz wersji niereferencyjnych (przykładowo model Colorful z serii Ultra W OC ma oferować taktowanie Turbo na poziomie 2505 MHz), NVIDIA przygotuje również własny projekt z linii Founders Edition.

NVIDIA GeForce RTX 4070 wykorzysta rdzeń AD104 z 46 aktywnymi blokami SM, 46 rdzeniami RT 3. generacji, 184 rdzeniami Tensor 4. generacji oraz 5888 procesorami CUDA FP32. Podobnie jak GeForce RTX 4070 Ti, także słabszy układ GeForce RTX 4070 zaoferuje 12 GB pamięci GDDR6X (21 Gbps) na 192-bitowej magistrali, charakteryzując się tym samym przepustowością rzędu 504 GB/s. Przy wspomnianych zegarach rdzenia graficznego, teoretyczna moc obliczeniowa FP32 (dla obliczeń pojedynczej precyzji) będzie wynosić 29 TFLOPS.

