NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti sprzedaje się zauważalnie lepiej od konkurencji. Niższa cena sposobem na sukces?

Karty graficzne oparte na architekturze Ada Lovelace zaskoczyły graczy nie tylko wysoką wydajnością i sprawnością energetyczną, ale także wysokimi cenami. Wiele osób deklarowało, że wstrzyma się z planowanymi zakupami do momentu pojawienia się pierwszych obniżek. Mimo to, debiutujący niespełna trzy tygodnie temu układ GeForce RTX 4070 Ti przekonał do siebie znacznie większe grono klientów niż można było się początkowo spodziewać.

Karty graficzne RTX 4070 Ti sprzedają się wyjątkowo dobrze. Niemieccy i polscy konsumenci wybierają je częściej od konkurencyjnych układów Radeon RX 7900 XT i 7900 XTX.

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti to karta kontrowersyjna z kilku powodów. Pierwotnie miała pojawić się pod nazwą GeForce RTX 4080 12GB, jednak pod wpływem intensywnej krytyki producent zdecydował się na anulowanie zapowiadanej premiery. Wątpliwości budzi także pamięć VRAM na 192-bitowej szynie, co - jak pokazały recenzje - objawia się niższą wydajnością podczas grania w wysokiej rozdzielczości. Mimo swych niedoskonałości układ ten cieszy się dużą popularnością w polskich i zagranicznych sklepach.

Użytkownik TechEpiphany od lat publikuje na swoim profilu na Twitterze dane dotyczące sprzedaży procesorów w niemieckim sklepie Mindfactory. Od niedawna rozszerzył raporty m.in. o karty graficzne. Z przedstawionych informacji wynika, że w trzecim tygodniu stycznia 2023 roku, karty z serii RTX 4070 Ti były najchętniej kupowanymi spośród wszystkich dostępnych w ofercie. Sprzedaż w liczbie 545 sztuk oznacza, że najmłodsza reprezentantka rodziny Ada Lovelace pokonała konkurencyjne modele Radeon RX 7900 XT oraz 7900 XTX. Niższą popularnością cieszyły się również wydajniejsze układy Zielonych aktualnej generacji - RTX 4080 i RTX 4090. Obecność kart Intel ARC w zestawieniu możemy potraktować wyłącznie jako ciekawostkę, ponieważ wybrało je zaledwie 20 osób.

Na podstawie wyników z jednego tygodnia nie można jednoznacznie określić, jakiej marki karty częściej goszczą w obudowach graczy. Spójrzmy na ogólne wyniki sprzedaży, gdyż te prezentują się równie interesująco.

RTX 4070 Ti RTX 4080 RTX 4090 RX 7900 XT RX 7900 XTX Sprzedaż w Mindfactory (ogółem) 1755 1625 1510 1865 1170

Uwagę zwracają przede wszystkim liczby dotyczące RTX 4070 Ti oraz RX 7900 XT, czyli swoich bezpośrednich konkurentów. Najnowsza karta NVIDII, mimo krótszej obecności na rynku, sprzedała się niemal tak samo dobrze jak propozycja firmy AMD. Możemy również zaobserwować, iż gracze stronią od Radeona 7900 XTX, co ma najpewniej związek z możliwością kupna egzemplarza wyposażonego w wadliwą komorę parową.

Czy w Polsce możemy zauważyć podobny trend? Aby to sprawdzić zebrałem wyniki sprzedaży najnowszych kart ze sklepu Morele.net.

RTX 4070 Ti RTX 4080 RTX 4090 RX 7900 XT RX 7900 XTX Sprzedaż w Morele.net (ogółem) 286 354 184 89 26

Liczby mówią same za siebie - polscy konsumenci zdecydowanie rzadziej decydują się na karty marki Radeon. Należy przy tym podkreślić, iż dostępność autorskich wersji Radeonów wciąż jest niska, a ich ceny odstraszają. Nie zmienia to jednak faktu, że nad Wisłą zaledwie jedna na dziesięć sprzedanych kart nowej generacji pochodzi ze stajni AMD. Dystans dzielący obie firmy najprawdopodobniej ulegnie zmianie w momencie pojawienia się kolejnych niereferencyjnych modeli, co pozytywnie wpłynie na ceny oraz atrakcyjność oferty.

Źródło: Videocardz, Wccftech, Morele, Mindfactory, @TechEpiphany