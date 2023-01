AMD Radeon RX 7900 XTX - wskaźnik awaryjności referencyjnej wersji karty może wynosić nawet 11 procent

To jeszcze nie koniec doniesień na temat wadliwych Radeonów RX 7900 XTX. Chodzi tu tylko i wyłącznie o referencyjne wersje kart, które mogą mieć problem z wadliwą komorą parową. Wykazano już, że niektóre modele nagrzewają się nawet do 110 °C i ograniczają wydajność do 20%. W niedawnym wywiadzie Scott Herkelman, starszy wiceprezes i dyrektor generalny działu Graphics Business Unit AMD, powiedział, że dotyczy to tylko ograniczonej liczby kart, ale dziś wydaje się, że jego założenie było bardzo optymistyczne...

Ta sytuacja może być nauczką dla Czerwonych, by w przyszłość bardziej poważnie traktować kontrolę jakości swoich produktów.

Jak donosi dobrze zaznajomiony z całą sprawą Igor Wallosek, przedstawiciel Czerwonych mocno pomylił się w swojej wypowiedzi. Firmy wydające karty graficzne AMD, takie jak MSI, GIGABYTE czy ASUS zgłosiły już podobno, że od 9 do 11% wszystkich wydanych Radeonów RX 7900 XTX podlega RMA, czyli po prostu nadaje się wymiany lub naprawy. Trzeba przyznać, że to ogromna skala, bowiem aktualnie dopuszcza się, by liczba zgłoszeń nie przekraczała 1%. Spory problem mają więc nie tylko zwykli użytkownicy, ale także firmy składające gotowe PC, które powinny już dawno dostarczyć zamówione zestawy.

Co gorsza, AMD ma teraz spory problem z wymianą uszkodzonych Radeonów, ponieważ kończą się ich zapasy. Sama wysyłka zamienników zajmuje co najmniej dwa tygodnie, a firma wielokrotnie powtarzała, że ​​nie może podać dokładnej daty wymiany. Niektórzy mogą być zdecydowani czekać wiele tygodni na nowego Radeona RX 7900 XTX, jednak można podejrzewać, że spora część poszkodowanych konsumentów wybierze zwrot pieniędzy i kupi np. jednostkę od NVIDII. Ta sytuacja może być nauczką dla Czerwonych, by w przyszłość bardziej poważnie traktować kontrolę jakości swoich produktów. Jak udało się ustalić, to nie AMD odpowiada za referencyjny projekt chłodzenia, a firma Cooler Master do spółki z faktycznym wykonawcą Asia Vital Components (AVC). Nie ulega wątpliwości, że problemy z komorą parową powinny zostać wykryte na długo zanim produkt trafił do sprzedaży, zwłaszcza, że mowa tu o tysiącach wadliwych układów.

