NVIDIA GeForce RTX 4070 coraz bliżej. Producent szykuje całkiem nowy projekt Founders Edition

Karty graficzne poprzedniej generacji ciągle wydają się niezastąpione. Zarówno NVIDIA jak i AMD nie palą się do prezentacji nowych modeli z niższych segmentów cenowych, jednak możliwe, że nadchodzący GeForce RTX 4070 okaże się złotym środkiem dla osób szukających nowej jednostki do gier. Jak się okazuje, jej premiera może być całkiem nieodległa. W sieci pojawiły się zdjęcia pudełka karty graficznej w wersji Founders Edition.

Jeśli wierzyć doniesieniom, że produkcja RTX-a 4070 startuje już w połowie lutego, jest duża szansa, że premiera nastąpi jeszcze w tym kwartale.

Oczywiście pudełko to nie to samo co sama karta, jednak na podstawie tego co widzimy poniżej można wyciągnąć szereg ważnych wniosków. Co najważniejsze, NVIDIA przygotowuje zupełnie nowy projekt chłodzenia Founders Edition, o czym świadczy podana szerokość 112 mm (szerokość dla kart RTX 4090 i RFTX 4080 FE to 137 mm). Nawet wnętrze opakowania wskazuje, że w środku znajdzie się najmniejsza do tej pory karta Ada Lovelace. Ponadto wiemy, że model będzie zawierał adapter złącza 16-pin w konfiguracji 2x 8-pin, a więc będzie to element dobrze znany użytkownikom wielu autorskich układów RTX 4070 Ti.

Istnienie widocznego powyżej pudełka może świadczyć o tym, że GeForce RTX 4070 pojawi się szybciej niż myślimy, jednak dotychczasowe przecieki w sprawie specyfikacji układu nieco komplikują sprawę. Aktualnie spekuluje się, że karta będzie bazować na rdzeniu AD104-250/251 z 5888 jednostkami CUDA i zostanie wyposażona w 12 GB pamięci GDDR6X. TDP ma wynosić 250 lub 200 W. Jeśli wierzyć doniesieniom, że produkcja RTX-a 4070 startuje już w połowie lutego, jest duża szansa, że premiera nastąpi jeszcze w tym kwartale.

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti NVIDIA GeForce RTX 4070 ? ? NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti Architektura Ada Ada Ada Ada Ada Układ graficzny AD104-400 AD104-250 AD104-250 AD104-251 AD106-350 Litografia TSMC "4N" TSMC "4N" TSMC "4N" TSMC "4N" TSMC "4N" Liczba tranzystorów 35,8 mld 35,8 mld ? ? ? Powierzchnia 294,5 mm² 294,5 mm² ? ? ? Bloki SM 60 46 ? ? 34 Jednostki SP 7680 5888 ? ? 4352 Moc FP32 40 TFLOPS 30,7 TFLOPS ? ? ? Rdzenie RT 60 RT 3. generacji 48 RT 3. generacji ? ? ? Rdzenie Tensor 240 Tensor 4. generacji 184 Tensor 4. generacji ? ? ? Pamięć cache L2 48 MB 32 MB ? ? 32 MB Taktowanie bazowe 2310 MHz ? ? ? ? Taktowanie GPU Boost 2610 MHz ? ? ? ? Przepustowość VRAM 21 Gbps 21 Gbps ? ? 18 Gbps Pamięć VRAM 12 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X ? ? 8 GB GDDR6 Szyna pamięci 192-bit 192-bit ? ? 128-bit Przepustowość 504 GB/s 504 GB/s ? ? 288 GB/s Zgodność z PCIe PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 PCIe 4.0 PCIe 4.0 x8 (?) TDP (bazowe) 285 W 250 W 200 W 200 W 220 W TDP (Max) 366 W ? ? ? ? Obsługa DLSS 3 Tak Tak Tak Tak Tak Cena w złotówkach 4399 zł ? ? ? ? Premiera 5 stycznia 2023 r. ? Produkcja startuje w lutym Produkcja startuje w marcu ?

Źródło: WCCFTech, RedGamingTech