NVIDIA przygotowuje dwie desktopowe karty graficzne oparte na rdzeniu AD104 z TDP na poziomie 200 W

Może się wydawać, że plany NVIDII są jasne. Po debiucie karty graficznej GeForce RTX 4070 Ti możemy spodziewać się kolejnych, jeszcze tańszych układów opartych na architekturze. W końcu na naszych łamach omawialiśmy już nawet wstępną specyfikację modeli RTX 4070 i RTX 4060 Ti, więc założyliśmy, że ich premiera jest tylko kwestią czasu. Możliwe jednak, że Zieloni jeszcze mocno namieszają w swojej ofercie. Serwis WCCFTech donosi właśnie, że NVIDIA ma w planach dwie karty, o których wcześniej się nie mówiło.

Pierwsza z nowych kart na powstawać na płytce PG141-SKU343 w oparciu o rdzeń AD104-250. Co ciekawe, TDP tej jednostki ma wynosić 200 W, natomiast jej produkcja ma ruszyć w drugiej połowie lutego. Druga karta powstaje na płytce PG141-SKU345 z rdzeniem AD104-251. Jej TDP również wynosi 200 W, a do produkcji trafi dopiero w drugiej połowie marca. Jak widać, wszystkie oznaczenia są dosyć zbliżone, co może oznaczać, że będą to bardzo podobne produkty np. w różnych wersjach pamięciowych.

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti NVIDIA GeForce RTX 4070 ? ? NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti Architektura Ada Ada Ada Ada Ada Układ graficzny AD104-400 AD104-250 AD104-250 AD104-251 AD106-350 Litografia TSMC "4N" TSMC "4N" TSMC "4N" TSMC "4N" TSMC "4N" Liczba tranzystorów 35,8 mld 35,8 mld ? ? ? Powierzchnia 294,5 mm² 294,5 mm² ? ? ? Bloki SM 60 46 ? ? 34 Jednostki SP 7680 5888 ? ? 4352 Moc FP32 40 TFLOPS 30,7 TFLOPS ? ? ? Rdzenie RT 60 RT 3. generacji 48 RT 3. generacji ? ? ? Rdzenie Tensor 240 Tensor 4. generacji 184 Tensor 4. generacji ? ? ? Pamięć cache L2 48 MB 32 MB ? ? 32 MB Taktowanie bazowe 2310 MHz ? ? ? ? Taktowanie GPU Boost 2610 MHz ? ? ? ? Przepustowość VRAM 21 Gbps 21 Gbps ? ? 18 Gbps Pamięć VRAM 12 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X ? ? 8 GB GDDR6 Szyna pamięci 192-bit 192-bit ? ? 128-bit Przepustowość 504 GB/s 504 GB/s ? ? 288 GB/s Zgodność z PCIe PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 PCIe 4.0 PCIe 4.0 x8 (?) TDP (bazowe) 285 W 250 W 200 W 200 W 220 W TDP (Max) 366 W ? ? ? ? Obsługa DLSS 3 Tak Tak Tak Tak Tak Cena w złotówkach 4399 zł ? ? ? ? Premiera 5 stycznia 2023 r. ? Produkcja startuje w lutym Produkcja startuje w marcu ?

Warto zwrócić uwagę, że opisane specyfikacje nie pokrywają się z dotychczasowymi danymi dotyczącymi RTX-a 4070, który podobno ma otrzymać rdzeń AD104-250 z TDP 250 W. Należy też zauważyć, że NVIDIA często wysyła swoim partnerom sprzeczne dane, a później i tak jest w stanie zmieniać swoje plany. Nie warto więc od razu zakładać, że Zieloni rzeczywiście planują wydać opisane wyżej jednostki. Najnowsze doniesienia z pewnością nie dostarczają zatem żadnych odpowiedzi, a jedynie więcej podsycają spekulacje w tym momencie.

