NVIDIA GeForce RTX 4060 i RTX 4050 - karty graficzne zostały zarejestrowane w EEC przez chińską firmę Shangke Group

Do tej pory NVIDIA wydała jedynie trzy karty graficzne oparte na architekturze Ada Lovelace. Są to GeForce RTX 4090, RTX 4080 oraz RTX 4070 Ti (znany wcześniej jako RTX 4080 12 GB). Pojawienie się kolejnych, tańszych modeli z serii jest jednak tylko kwestią czasu. W najbliższych miesiącach możemy spodziewać się debiutu modeli RTX 4070 i RTX 4060 Ti, jednak chińska firma Shangke Group będąca właścicielem marek MaxSun i Soyo najwyraźniej wyczekuje już jeszcze bardziej budżetowych jednostek do gier.

Być może Shangke Group wie coś, o czym nie wie jeszcze reszta świata. Niewykluczone jednak, że dodanie do bazy układów RTX 4060 i RTX 4050 to po prostu prewencyjny ruch na wypadek, gdyby NVIDIA rzeczywiście wydała takie modele.

W bazie EEC (Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej) zarejestrowano właśnie karty graficzne GeForce RTX 4060 i RTX 4050. To dosyć niespodziewany ruch ze strony chińskiego producenta, bowiem dotychczas nie mówiło się zbyt wiele o tych jednostkach i na dobrą sprawę nawet nie jesteśmy przewidzieć teraz ich specyfikacji (zwłaszcza, że już RTX 4060 Ti ma bazować na rdzeniu AD106 i 8 GB pamięci VRAM 128-bit...). Być może więc Shangke Group wie coś, o czym nie wie jeszcze reszta świata. Niewykluczone jednak, że dodanie tych układów do bazy to po prostu prewencyjny ruch na wypadek, gdyby NVIDIA rzeczywiście wydała takie modele.

Warto przypomnieć, że niedawno NVIDIA zaprezentowała mobilne karty graficzne GeForce RTX 4060 i RTX 4050 z dopiskiem Laptop, dlatego wydanie ich desktopowych wersji w niedalekiej przyszłości wcale nie jest niemożliwe. Póki co jednak musimy się raczej skupić na układach RTX 4070 i RTX 4060 Ti. Jeśli zaś chodzi o samą firmę Shangke Group, jednostki od MaxSun i Soyo raczej nie są zbyt dobrze znane graczom z naszej części świata, jednak często można je spotkać np. w zagranicznym sklepie Newegg.

