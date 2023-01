NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti - kolejne doniesienia wskazują na wydajność na poziomie GeForce'a RTX 3070 w podobnej cenie

Seria kart GeForce RTX 4000 jest wyjątkowo nietypowa i mocno różni się od poprzednich. NVIDIA zaproponowała graczom bardzo wysoką wydajność, ale również kontrowersyjne specyfikacje, niebotyczne ceny i niezbyt adekwatne nazewnictwo konkretnych modeli. Co więcej, Zieloni jeszcze nie powiedzieli ostatniego słowa i szykują się do kolejnych premier. Pojawiły się właśnie kolejne, dosyć niepokojące doniesienia na temat karty GeForce'a RTX 4060 Ti.

Jeśli potwierdzą się wszystkie najświeższe doniesienia w sprawie GeForce'a RTX 4060 Ti, trudno będzie mówić o jakimkolwiek postępie w średnim segmencie cenowym.

Serwis MyDrivers informuje, że wspomniana jednostka bazująca na rdzeniu AD106 z 4352 jednostkami CUDA ma kosztować nie więcej niż 500 dolarów. Biorąc pod uwagę jej niezbyt porywającą specyfikację (z 8 GB VRAM i magistralą 128-bit na czele) moglibyśmy oczekiwać nieco bardziej atrakcyjnej ceny. Przy MSRP na poziomie 500-450 dolarów producentowi może być trudno przekonać graczy do zakupu. Warto tu przypomnieć, że GeForce RTX 3070 debiutował właśnie w cenie sugerowanej 500 dolarów i do tej pory wcale nie kosztuje mniej. Poprzednik, czyli RTX 3060 Ti cechujący się bardziej zachęcającą specyfikacją w dniu premiery (rdzeń GA104 i 8 GB VRAM 256-bit) został zaprezentowany w cenie 399 dolarów.

=RTX 3070 — kopite7kimi (@kopite7kimi) January 19, 2023

Ponadto @kopite7kimi po raz kolejny potwierdził, że pod względem wydajności GeForce RTX 4060 Ti wypadnie niemal na równi z kartą GeForce RTX 3070. Jeśli więc wszystkie najświeższe doniesienia się potwierdzą, trudno będzie mówić o postępie w średnim segmencie cenowym. Dla porównania warto tu przypomnieć RTX-a 3060 Ti, który okazał się tak samo szybki jak RTX 2080 SUPER, a kosztował tyle samo, co RTX 2060 SUPER (przynajmniej w teorii). Nie da się jednak ukryć, że po ostatnim boomie kryptowalutowym sytuacja na rynku GPU zmieniła się nie do poznania i wysokie ceny kart widoczne są do dziś. Pamiętajcie tylko, że niniejszy news przedstawia jedynie nieoficjalne doniesienia - ostatecznie nadal nie znamy dokładnych planów producenta.

NVIDIA GeForce RTX 4090 NVIDIA GeForce RTX 4080 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti NVIDIA GeForce RTX 4070 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti Architektura Ada Ada Ada Ada Ada Układ graficzny AD102-300 AD103-300/301 AD104-400 AD104-250/251 AD106-350 Litografia TSMC "4N" TSMC "4N" TSMC "4N" TSMC "4N" TSMC "4N" Liczba tranzystorów 76,3 mld 45,9 mld 35,8 mld 35,8 mld ? Powierzchnia 608 mm² 378,6 mm² 294,5 mm² 294,5 mm² ? Bloki SM 128 76 60 46 34 Jednostki SP 16384 9728 7680 5888 4352 Moc FP32 82,6 TFLOPS 49 TFLOPS 40 TFLOPS 30,7 TFLOPS ? Rdzenie RT 128 RT 3. generacji 76 RT 3. generacji 60 RT 3. generacji 48 RT 3. generacji ? Rdzenie Tensor 512 Tensor 4. generacji 304 Tensor 4. generacji 240 Tensor 4. generacji 184 Tensor 4. generacji ? Pamięć cache L2 96 MB 64 MB 48 MB 32 MB 32 MB Taktowanie bazowe 2230 MHz 2210 MHz 2310 MHz ? ? Taktowanie GPU Boost 2520 MHz 2505 MHz 2610 MHz ? ? Przepustowość VRAM 21 Gbps 22,4 Gbps 21 Gbps 21 Gbps 18 Gbps Pamięć VRAM 24 GB GDDR6X 16 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X 8 GB GDDR6 Szyna pamięci 384-bit 256-bit 192-bit 192-bit 128-bit Przepustowość 1008 GB/s 720 GB/s 504 GB/s 504 GB/s 288 GB/s Zgodność z PCIe PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x8 (?) TDP (bazowe) 450 W 320 W 285 W 200 W 160 W TDP (Max) 660 W 516 W 366 W ? ? Obsługa DLSS 3 Tak Tak Tak Tak Tak Cena w złotówkach 9699 zł 7049 zł 4399 zł ? ? Premiera 12 października 2022 r. 16 listopada 2022 r. 5 stycznia 2023 r. ? ?

Źródło: VideoCardz, MyDrivers, @kopite7kimi