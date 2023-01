NVIDIA GeForce RTX 3060 najpopularniejszą kartą graficzną 2022 roku w statystykach wyszukiwarki Google

Nie jest tajemnicą, że karty graficzne od firmy NVIDIA cieszą się większą popularnością od konkurencyjnych produktów AMD i Intela. Tak pokazują chociażby regularnie publikowane przez platformę Steam wyniki ankiet przeprowadzanych wśród graczy. Podobnie jest w przypadku wyszukiwania informacji w sieci na temat konkretnych modeli. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę z przepaści, która dzieli w tym przypadku poszczególnych producentów.

Karty graficzne NVIDIA GeForce RTX z serii 3000, były najczęściej wyszukiwanymi układami w wyszukiwarce Google w 2022 roku. Konkurencja została daleko z tyłu.

Serwis Razzem postanowił przyjrzeć się, jakie modele GPU cieszą się największą popularnością w wyszukiwarce firmy Google. Pod uwagę wzięto karty nie starsze niż 6 lat. Dane obejmują cały 2022 rok. Wyniki uzyskano uwzględniając kilka wariantów nazw modeli, a także połączenie nazwy modelu z określonymi słowami kluczowymi, takimi jak "cena" czy "msrp". W przypadku kart posiadających edycje z różną ilością pamięci, dokonano scalenia danych. Do całego procesu wykorzystane zostały narzędzia: Ahrefs, SEM Rush i Google Ads.

Pozycja Model karty graficznej Liczba zapytań Procentowy udział 1. NVIDIA GeForce RTX 3060 1 467 000 8,74% 2. NVIDIA GeForce RTX 3050 1 161 800 6,92% 3. NVIDIA GeForce RTX 3080 1 006 500 6,00% 4. NVIDIA GeForce RTX 3070 973 100 5,80% 5. NVIDIA GeForce RTX 4090 822 600 4,90% 6. NVIDIA GeForce RTX 2060 782 100 4,66% 7. NVIDIA GeForce GTX 1650 762 900 4,55% 8. NVIDIA GeForce RTX 3090 695 400 4,14% 9. NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 674 600 4,02% 10. AMD Radeon RX 6600 533 600 3,18% ... ... ... ... 41. AMD Radeon RX 7900 XTX 120 410 0,72% ... ... ... ... 43. Intel Arc A770 102 240 0,61%

Najczęściej wyszukiwanym GPU w 2022 roku okazała się karta NVIDIA GeForce RTX 3060. Model ten wyszukano ok. 1 467 000 razy, co przekłada się na 8,74% udział we wszystkich zapytaniach o konkretne karty graficzne w wyszukiwarce Google. Drugie miejsce należy do układu GeForce RTX 3050, a ostatnie miejsce na podium zajęło GPU GeForce RTX 3080, z liczbą zapytań na poziomie odpowiednio 1 161 800 i 1 006 500 oraz udziale 6,92% i 6,00%. Pewnym zaskoczeniem może być to, że pierwszej czwórce znalazły się same układy bazujące na architekturze Ampere. Pierwszy GPU z serii Ada Lovelace zajmuje dopiero 5. miejsce z wynikiem 822 600 i blisko 5% udziałem.

Jeszcze gorzej wypadła pod tym względem konkurencja. Najczęściej wyszukiwanym układem AMD był w 2022 roku Radeon RX 6600. O ten model wyszukiwarkę Google zapytano 533 600 razy, co daje udział na poziomie 3,18%. Karty graficzne bazujące na najnowszej architekturze RDNA3, plasują się jeszcze niżej. Najlepszy z dwóch wydanych do tej pory układów (AMD Radeon RX 7900 XTX) uzyskał wynik 120 410 zapytań. Dało to dopiero 41. miejsce i procentową wartość 0,72%. To rezultat niewiele lepszy od także debiutujących w zeszłym roku kart Intela. Najczęściej wyszukiwanym modelem "niebieskich" był Intel ARC A770, z wynikami na poziomie 102 240 zapytań i 0,61% udziale.

Jak można było się spodziewać, karty graficzne firmy NVIDIA królują nie tylko w komputerach użytkowników, ale także w wyszukiwarce Google. Zaskakująca może być pozycja, którą zajął układ GeForce RTX 4090. Choć piąte miejsce w zestawieniu nie jest złym wynikiem, to teoretycznie można byłoby spodziewać się lepszego rezultatu. Wypuszczenie karty na rynek było bardzo głośne medialnie, ale trzeba brać poprawkę na to, że premiera miała miejsce dopiero w październiku zeszłego roku. Rozczarowuje także wynik kart graficznych AMD, które pozostają w tym zestawieniu daleko w tyle i to nawet jeśli uwzględnimy grudniowy termin premiery. GPU Intela z kolei nie są jeszcze zbyt popularne wśród graczy, więc ich niski udział w zapytaniach Google nie może zbytnio dziwić.

Źródło: Razzem