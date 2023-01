Intel ARC A770 zaskakującym zwycięzcą w benchmarku nowej technologii Microsoftu - DirectStorage 1.1

Benchmarki to specyficzne narzędzia. Czasami ich wykorzystanie przynosi zaskakujące wyniki. Takim przypadkiem są niewątpliwie rezultaty, jakie osiągnięto przy wykorzystaniu narzędzia testującego technologię Microsoftu DirectStorage 1.1. Zaskakującym zwycięzcą pojedynku okazał się układ graficzny Intel Arc A770, który pokonał wyraźnie lepsze, wg zapewnień producentów, w przypadku większości pozostałych zastosowań, karty NVIDIA oraz AMD.

DirectStorage to technologia Microsoftu zaimplementowana w systemie Windows, która znacząco usprawnia proces komunikacji pomiędzy nośnikiem danych (napędem SSD NVMe), a układem graficznym. Jest to odpowiedź na zapotrzebowanie współczesnych deweloperów gier, którzy potrzebują rozwiązań umożliwiających stałego przesyłania małych porcji danych z nośnika do kart graficznych przez określony czas. Takie podejście usprawnia znacząco funkcjonowanie gier osadzonych w otwartym świecie, gdzie małe porcje danych muszą płynąć stałym strumieniem. Łatwo to zauważyć na przykładzie obiektów w oddali. Silnik gry musi być w stanie nieustannie podmieniać zasoby na bardziej szczegółowe w miarę, jak gracz posuwa się naprzód. Co istotne musi się to odbywać bez ekranów ładowania. W przeszłości przesyłanie z tradycyjnych dysków twardych opierało się na ładowaniu dużych porcji danych w jednym momencie. Zmianę w podejściu do zarządzania umożliwiły napędy SSD, a technologia Microsoftu usprawnia cały proces jeszcze bardziej, przesuwając dalej limit żądań wejścia-wyjścia, jakie są w stanie obsłużyć te nośniki. Tym, co charakteryzuje DirectStorage w wersji 1.1, jest odciążenie procesora od dekompresji danych. Odbywa się ona bezpośrednio w układzie graficznym.

Wydajność DirectStorage 1.1 można przetestować za pomocą benchmarku opracowanego dla Compusemble. Niemiecki serwis internetowy PC Games Hardware wziął na warsztat karty graficzne trzech producentów i z pomocą wspomnianego testu przeanalizował ich wydajność w dekompresji danych, przy użyciu nowej technologii Microsoftu. Wyniki mogą niejednego zaskoczyć. Niespodziewanym zwycięzcą okazała się karta graficzna Intel Arc A770 16 GB, która w bezpośrednim pojedynku pokonała układy Nvidia GeForce RTX 4080 i AMD Radeon RX 7900 XT. Platforma testowa korzystała z procesora Intel Core i9 12900K. Otrzymane rezultaty wskazują, że układ Intela był w stanie dekompresować dane z szybkością 16,8 GB/s. Drugie miejsce zajęła karta NVIDIA z wynikiem 15,3 GB/s, a zaraz za nią uplasował się układ AMD, który osiągnął 14,6 GB/s. Należy podkreślić, że choć różnice pomiędzy szybkością dekompresji nie są znaczące, pozytywnie zaskakuje wynik karty Intel ARC A770, która jest tak naprawdę celowana w inny segment rynku, niż pozostałe dwa układy. Powyższe wyniki uzyskano przy użyciu nośnika wykorzystującego interfejs PCIe 4.0. Jak pokazują jednak testy, układ Intela góruje także w przypadku interfejsu PCIe 3.0, a nawet nieporównywalnie wolniejszego SATA 6 Gb/s, który nie był interfejsem docelowym dla technologii DirectStorage. Dla porównania przetestowano również wydajność dekompresji danych przez procesor wykorzystywany podczas testów.

SATA 6 Gb/s PCIe 3.0 PCIe 4.0 Intel Arc A770 16 GB 1,64 GB/s 13,9 GB/s 16,8 GB/s Nvidia GeForce RTX 4080 1,47 GB/s 12,7 GB/s 15,3 GB/s AMD Radeon RX 7900 XT 1,47 GB/s 12,6 GB/s 14,6 GB/s Intel Core i9-12900K 1,47 GB/s 5,2 GB/s 5,2 GB/s

Należy przy tym pamiętać, że do benchmarków należy podchodzić z ograniczonym zaufaniem. Ich scenariusze testowe nierzadko odbiegają od zastosowań, które można ujrzeć podczas codziennej eksploatacji sprzętu. Wyniki PC Games Hardware są dość ciekawe i niewątpliwie wskazują one na to, że w układach Intela drzemie potencjał. Musimy jednak jeszcze poczekać, żeby zobaczyć, jak zastosowanie nowej technologii Microsoftu przełoży się na realną wydajność ładowania zasobów gier, gdyż twórcy dopiero uczą się wykorzystywać jej pełny potencjał.

