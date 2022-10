Microsoft DirectStorage 1.1 zaprezentowany - najważniejszą cechą będzie dekompresja danych z pomocą GPU

Podczas pierwszej, publicznej prezentacji systemu operacyjnego Windows 11, firma Microsoft mocno promowała jedno z rozwiązań dla graczy - funkcję DirectStorage API. Na początku tego roku wprowadzono wersję 1.0, która wykorzystywała szybkie nośniki SSD PCIe z interfejsem NVMe. Tymczasem Microsoft opublikował na swoim blogu bardzo interesującą wiadomość, dotyczącą nadchodzącej premiery DirectStorage w wersji 1.1. Co nowego wprowadzi względem dotychczasowej wersji?

Microsoft zapowiedział API DirectStorage 1.1, którego najważniejszą funkcjonalnością będzie przyspieszona dekompresja danych gry z pomocą układu graficznego, odciążając w ten sposób procesor.

API DirectStorage w wersji 1.0 charakteryzuje się przede wszystkim usprawnioną komunikacją pomiędzy kartą graficzną oraz magazynem danych, dzięki czemu dane gier mogą być szybciej przeniesione np. z szybkiego SSD do układu graficznego. Nadchodzący DirectStorage w wersji 1.1 wprowadza dodatkowo możliwość dekompresji danych gier bezpośrednio przez układ graficzny, zamiast procesora. Ten drugi podzespół w tym momencie zostaje odciążony od tego zadania, co w konsekwencji wpłynie na dalsze przyspieszenie wczytywania wszystkich danych.

Producent w informacji na swoim blogu opublikował zrzut ekranu, mający zaprezentować różnice w czasie ładowania wszystkich potrzebnych danych dla animacji. W przypadku dekompresji z pomocą procesora, czas dekompresji 5,65 GB danych wyniósł 2,36 sekundy i przy 100% użyciu CPU. Jednak dzięki wykorzystaniu API DirectStorage 1.1, czas dekompresji skrócił się do 0,80 sekundy (różnica zatem ponad 3-krotna) - oczywiście ilość danych jest taka sama. Przy dekompresji z wykorzystaniem układu graficznego, wykorzystanie procesora spadło do zaledwie 15%. Rozwiązanie to ma zatem duży potencjał do użycia w nowoczesnych grach, ale pewnie zajmie się sporo czasu zanim producenci gier faktycznie zaczną korzystać z DirectStorage 1.1. Jednym z pierwszych tytułów wykorzystujących pakiet DirectStorage SDK będzie Forspoken, z premierą zaplanowaną na styczeń 2023 roku. Same narzędzie DirectStorage SDK mają być gotowe dla twórców jeszcze przed końcem tego roku.

